В Италии суд объяснил, почему женщина получила 18 лет за убийство укравшего ее сумку мужчины
Фото: Shutterstock
Суд опубликовал мотивировку 18-летнего приговора итальянке.
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В Италии суд объяснил, почему женщина получила 18 лет за убийство укравшего ее сумку мужчины

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Суд присяжных опубликовал 52-страничную мотивировочную часть приговора 67-летней предпринимательнице Чинции Даль Пино, которую в июне приговорили к 18 годам лишения свободы за умышленное убийство 52-летнего гражданина Марокко Нуреддина Мезги. Мужчина украл у женщины сумку, после чего она преследовала его на автомобиле и несколько раз сбила.

Преступление произошло вечером 8 сентября 2024 года в Виареджо. После кражи сумки Даль Пино села за руль внедорожника и нашла мужчину неподалеку. По данным суда, она несколько раз направляла автомобиль в его сторону. В результате Мезги получил смертельные травмы и позднее умер. После наезда женщина забрала сумку и уехала, не вызвав полицию или скорую помощь.

Главный вывод суда заключается в том, что действия Даль Пино нельзя считать случайной реакцией на нападение или превышением необходимой обороны. По мнению судей, она сохраняла способность понимать происходящее и контролировать свои действия. Проведенная в рамках процесса экспертиза также не выявила состояния, которое лишало бы ее способности понимать значение своих поступков.

Суд также отверг версию защиты о непредумышленном убийстве и превышении пределов самообороны. По мнению суда, последовательность действий женщины свидетельствовала о том, что она сознательно продолжала преследование мужчины после того, как тот завладел ее сумкой.

В мотивировке говорится, что целью Даль Пино было во что бы то ни стало вернуть украденное имущество. Суд описал произошедшее как форму "частного правосудия", не соответствующую итальянской правовой системе. При этом суд установил, что женщина действовала в состоянии возбуждения, гнева и потрясения после кражи.

Именно эти обстоятельства повлияли на срок наказания. Прокуратура просила назначить Даль Пино пожизненное заключение, однако суд исключил отягчающие обстоятельства особой жестокости. Кроме того, женщине были предоставлены смягчающие обстоятельства. В результате базовое наказание было снижено до 18 лет.

Суд отдельно указал, что повторные наезды не были признаны доказательством намерения причинить потерпевшему дополнительные страдания, поэтому обстоятельство особой жестокости применять нельзя. При этом сама ответственность за умышленное убийство была подтверждена.

Даль Пино продолжает находиться под домашним арестом. Решение вынесено судом первой инстанции, поэтому дело может быть обжаловано. Адвокаты женщины уже заявляли о намерении добиваться пересмотра квалификации преступления.

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