В Италии суд объяснил, почему женщина получила 18 лет за убийство укравшего ее сумку мужчины
Суд присяжных опубликовал 52-страничную мотивировочную часть приговора 67-летней предпринимательнице Чинции Даль Пино, которую в июне приговорили к 18 годам лишения свободы за умышленное убийство 52-летнего гражданина Марокко Нуреддина Мезги. Мужчина украл у женщины сумку, после чего она преследовала его на автомобиле и несколько раз сбила.
Преступление произошло вечером 8 сентября 2024 года в Виареджо. После кражи сумки Даль Пино села за руль внедорожника и нашла мужчину неподалеку. По данным суда, она несколько раз направляла автомобиль в его сторону. В результате Мезги получил смертельные травмы и позднее умер. После наезда женщина забрала сумку и уехала, не вызвав полицию или скорую помощь.
À Viareggio #Italy 🇮🇹, une femme de 65 ans, Cinzia Dal Pino, a été arrêtée pour homicide volontaire après avoir tué celui qui lui avait volé son sac à main, un #migrant algérien de 47 ans nommé Malkoun Said en le plaquant contre la vitrine et le renversant plusieurs fois pic.twitter.com/BX8Y2yROdk— 🇫🇷laffont mickael(#SansLui)🇫🇷 (@MickaelLaffont) September 11, 2024
Главный вывод суда заключается в том, что действия Даль Пино нельзя считать случайной реакцией на нападение или превышением необходимой обороны. По мнению судей, она сохраняла способность понимать происходящее и контролировать свои действия. Проведенная в рамках процесса экспертиза также не выявила состояния, которое лишало бы ее способности понимать значение своих поступков.
Суд также отверг версию защиты о непредумышленном убийстве и превышении пределов самообороны. По мнению суда, последовательность действий женщины свидетельствовала о том, что она сознательно продолжала преследование мужчины после того, как тот завладел ее сумкой.
В мотивировке говорится, что целью Даль Пино было во что бы то ни стало вернуть украденное имущество. Суд описал произошедшее как форму "частного правосудия", не соответствующую итальянской правовой системе. При этом суд установил, что женщина действовала в состоянии возбуждения, гнева и потрясения после кражи.
🇮🇹 In 2024, a 65-year-old Italian woman had her handbag stolen by a Moroccan man in Tuscany.— WTF (@mrwtffacts) September 3, 2026
Instead of calling the police, Cinzia Dal Pino got into her SUV, chased the thief down, and ran him over multiple times.
She then got out, retrieved her bag from the ground, and drove… pic.twitter.com/8PXywIuAlV
Именно эти обстоятельства повлияли на срок наказания. Прокуратура просила назначить Даль Пино пожизненное заключение, однако суд исключил отягчающие обстоятельства особой жестокости. Кроме того, женщине были предоставлены смягчающие обстоятельства. В результате базовое наказание было снижено до 18 лет.
Читайте продолжение после рекламы
Суд отдельно указал, что повторные наезды не были признаны доказательством намерения причинить потерпевшему дополнительные страдания, поэтому обстоятельство особой жестокости применять нельзя. При этом сама ответственность за умышленное убийство была подтверждена.
Даль Пино продолжает находиться под домашним арестом. Решение вынесено судом первой инстанции, поэтому дело может быть обжаловано. Адвокаты женщины уже заявляли о намерении добиваться пересмотра квалификации преступления.