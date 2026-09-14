В Италии суд объяснил, почему женщина получила 18 лет за убийство укравшего ее сумку мужчины

Преступление произошло вечером 8 сентября 2024 года в Виареджо. После кражи сумки Даль Пино села за руль внедорожника и нашла мужчину неподалеку. По данным суда, она несколько раз направляла автомобиль в его сторону. В результате Мезги получил смертельные травмы и позднее умер. После наезда женщина забрала сумку и уехала, не вызвав полицию или скорую помощь.