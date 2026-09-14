"Россия должна платить все более высокую цену": Эдвард Смилтенс в Киеве обсудил новые экономические ограничения

"Пока Россия продолжает войну против Украины, мы должны искать все новые способы сократить ее возможности зарабатывать и финансировать агрессию. Это касается и российского зерна, и его перевозок через наш регион. Латвия будет использовать те возможности, которые предоставляет законодательство Европейского союза, однако этого недостаточно. Европе в целом необходимо действовать гораздо жестче. Россия должна платить за эту войну все более высокую экономическую цену", - заявил Смилтенс.