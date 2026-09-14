"Россия должна платить все более высокую цену": Эдвард Смилтенс в Киеве обсудил новые экономические ограничения
Министр юстиции Латвии Эдвард Смилтенс в Киеве обсудил с премьер-министром Украины Сергеем Корецким проведение судебно-правовых реформ на пути страны к вступлению в Европейский союз и дальнейшее усиление экономического давления на Россию. Во встрече также приняли участие министр юстиции Литвы Рита Тамашунене, министр юстиции Украины Денис Маслов и министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
"На встрече с премьер-министром Украины у нас была очень конкретная цель. Мы должны и дальше усиливать экономическое давление на Россию и сокращать возможности государства-агрессора зарабатывать средства для финансирования войны. Одновременно мы можем намного теснее сотрудничать в оборонной промышленности, объединяя опыт, который Украина получила в условиях войны, с возможностями Латвии развивать производство. Это практическая работа ради безопасности и Украины, и Латвии", - подчеркнул министр юстиции Эдвард Смилтенс.
Латвия предлагает ограничить потоки российского зерна
Одной из центральных тем встречи стало дальнейшее усиление экономического давления на Россию. Министр юстиции представил премьер-министру Украины и министру сельского хозяйства Тарасу Высоцкому предлагаемые Латвией решения по ограничению потоков российского зерна на уровне стран Балтии.
Цель Латвии - как можно быстрее сокращать экономические связи с государством-агрессором и не допустить, чтобы Россия использовала транспортную инфраструктуру стран Балтии для получения экспортных доходов.
"Пока Россия продолжает войну против Украины, мы должны искать все новые способы сократить ее возможности зарабатывать и финансировать агрессию. Это касается и российского зерна, и его перевозок через наш регион. Латвия будет использовать те возможности, которые предоставляет законодательство Европейского союза, однако этого недостаточно. Европе в целом необходимо действовать гораздо жестче. Россия должна платить за эту войну все более высокую экономическую цену", - заявил Смилтенс.
Европейский союз уже ввел масштабные санкции и торговые ограничения против России, однако по-прежнему остаются группы товаров, на которые единый запрет не распространяется. Латвия продолжит добиваться более жестких ограничений, координируя свои действия с Литвой, Эстонией и другими партнерами в регионе.
Латвия и Украина расширят сотрудничество в оборонной промышленности
Во время переговоров с премьер-министром Украины отдельное внимание уделили оборонной промышленности. Продолжая сотрудничество, предусмотренное соглашением, которое в июне подписали премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и президент Украины Владимир Зеленский, стороны обсудили следующие шаги, необходимые для совместной разработки и локализации производства оборонных технологий в Латвии.
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Предполагается, что такое производство будет работать как на нужды Латвии и НАТО, так и на укрепление обороноспособности Украины.
"Украина обладает уникальным опытом разработки и применения технологий в реальных условиях войны. Латвия, в свою очередь, может превратить это сотрудничество в конкретное производство и мощности здесь, в Латвии. Это взаимная выгода: более сильная оборона Украины, более мощная оборонная промышленность Латвии и большая безопасность всего восточного фланга НАТО", - отметил Смилтенс.
Латвия продолжит оказывать Украине практическую поддержку
На пути Украины к вступлению в Европейский союз важную роль играют реформы в сфере юстиции и верховенства права. Латвия вместе с Литвой продолжит оказывать Украине практическую помощь в этом процессе, в том числе делиться собственным опытом реформ.
Подписанный министерствами юстиции Латвии и Украины меморандум о сотрудничестве предусматривает более тесный обмен опытом в сфере правосудия.
В ходе переговоров с премьер-министром и министром юстиции Украины также обсуждались дальнейшие шаги по привлечению России к ответственности за совершенные международные преступления. Особое внимание было уделено практическому созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Задачей трибунала станет обеспечение ответственности за преступление агрессии против Украины, в том числе привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства России. Латвия продолжит активно участвовать в создании трибунала и разработке необходимых практических механизмов его работы.
С представителями украинского правительства также обсуждалась подготовка к предстоящей зиме. Украинская сторона указала на планы России продолжать атаки на критически важную инфраструктуру, поэтому особенно важны заблаговременная подготовка и обеспечение необходимыми ресурсами.
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Латвия продолжит оказывать практическую помощь, координируя ее с правительством Украины и сосредоточивая поддержку на тех сферах, где она требуется больше всего. "Сотрудничество Латвии и Украины становится все более практическим. Мы работаем над тем, чтобы сокращать возможности России финансировать войну, укрепляем обороноспособность Украины и Латвии и помогаем Украине продолжать необходимые реформы. Более сильная Украина означает и более безопасную Латвию", - подчеркнул Смилтенс.