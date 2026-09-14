Просто помоги человеку, животному или природе: в Латвии пройдет "Неделя добрых дел"

По словам организаторов, для доброго поступка не обязательно делать что-то масштабное. Главное - заметить, что кому-то нужна помощь, и не остаться равнодушным. Участники могут получить не только удовлетворение от помощи другим, но и чувство причастности, радость и понимание того, что своими действиями способны что-то изменить.