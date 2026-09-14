Просто помоги человеку, животному или природе: в Латвии пройдет "Неделя добрых дел"
С 5 по 11 октября по всей Латвии в 17-й раз пройдет благотворительная акция "Неделя добрых дел", организованная организацией Palīdzēsim.lv. В ней может принять участие любой желающий, совершив доброе дело для другого человека, сообщества, животных или окружающей среды.
Участвовать можно самостоятельно или вместе с семьей, друзьями, одноклассниками, коллегами и единомышленниками. К акции также приглашают предприятия, самоуправления и неправительственные организации (НПО) из всех регионов Латвии.
Организаторы предлагают, например, уделить время пожилому человеку, помочь приюту для животных или НПО, привести в порядок окружающую территорию, позаботиться о природе или просто выразить благодарность людям, чей ежедневный труд часто остается незамеченным.
По словам организаторов, для доброго поступка не обязательно делать что-то масштабное. Главное - заметить, что кому-то нужна помощь, и не остаться равнодушным. Участники могут получить не только удовлетворение от помощи другим, но и чувство причастности, радость и понимание того, что своими действиями способны что-то изменить.
Совершенные добрые дела можно зарегистрировать на сайте акции, где также можно найти идеи для помощи и откликнуться на просьбы других людей. Участники могут рассказывать о своих поступках в социальных сетях с хэштегом #LaboDarbuNedēļa.
В прошлом году в рамках акции зарегистрировали 864 добрых дела, в которых по всей Латвии приняли участие более 28 000 человек. Особенно активно традиционно участвуют школы и детские сады.
Организаторы отмечают, что акция также помогает НПО находить новых волонтеров. Для людей, впервые попробовавших себя в волонтерстве, один добрый поступок может стать началом более длительного участия в жизни местного сообщества. 2026 год объявлен ООН Международным годом волонтеров в интересах устойчивого развития. В Латвии этот год также объявлен Годом волонтерской работы.