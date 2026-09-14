Военные учения в Риге станут заметнее: на дорогах появится техника, а в небе - вертолеты и дроны
С 16 по 20 сентября в рамках масштабных учений по государственной обороне Namejs 2026 1-я Рижская бригада Земессардзе вместе с подразделениями вооруженных сил союзников будет отрабатывать действия по обеспечению безопасности Риги, ее окрестностей и Бауского края. Военнослужащие и земессарги будут тренироваться действовать в условиях гибридных и обычных военных угроз, совершенствуя навыки защиты столицы и укрепляя систему всеобъемлющей обороны Латвии.
Во время учений военнослужащие и земессарги вместе с другими подразделениями Национальных вооруженных сил и союзниками будут отрабатывать защиту критически важной инфраструктуры и военных баз, а также скоординированные действия в случае гибридных угроз. Кроме того, пройдут операции с участием вертолетов Воздушных сил, в том числе тренировки по эвакуации пострадавших.
"Защитить Ригу и нашу страну мы можем только сообща, действуя плечом к плечу. Задачи Рижской бригады в столице и ее окрестностях имеют свою специфику и требуют быстрой реакции, поэтому только тренировки в реальной городской среде позволяют проверить, насколько эффективны разработанные планы. Учения Namejs 2026 показывают, что 1-я Рижская бригада Земессардзе вместе с гражданскими партнерами, обществом и нашими союзниками - шведами, датчанами, литовцами и украинцами - готова действовать решительно. Такое международное и всестороннее сотрудничество доказывает, что в кризисной ситуации мы способны слаженно реагировать на любую угрозу. Благодарю жителей за понимание и поддержку, когда они видят на улицах военнослужащих и военную технику. Информированное и устойчивое общество - один из важнейших факторов сдерживания", - заявил командир 1-й Рижской бригады Земессардзе подполковник Эрик Кейстерс.
В ходе учений также будут отрабатывать взаимодействие со службами государственной безопасности, самоуправлениями и предприятиями, которые могут оказывать необходимую поддержку в интересах обороны страны. При выполнении задач по противодействию гибридным угрозам 1-я Рижская бригада Земессардзе будет тесно сотрудничать со структурами Министерства внутренних дел, в том числе с Государственной полицией и Государственной пограничной охраной.
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В учениях примут участие военнослужащие из Швеции, Дании и Литвы, а также представители Вооруженных сил Украины. Маневры проходят в тесном сотрудничестве с местными самоуправлениями.
В 1-й Рижской бригаде Земессардзе также пройдут мобилизационные учения. Их цель - проверить, насколько быстро земессаргов и военнослужащих запаса можно включить в боевые подразделения Национальных вооруженных сил, а также усовершенствовать порядок мобилизации необходимых ресурсов.
В частности, будет проверена система оповещения земессаргов и военнослужащих запаса, а также возможность в короткие сроки обеспечить их экипировкой и оружием. Военные также отработают мобилизацию материально-технических ресурсов и их использование для выполнения задач государственной обороны. Кроме того, будут тренироваться развертывать мобилизованный личный состав за пределами мест постоянной дислокации подразделений и привлекать его к выполнению различных задач.
Напомним, со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят организованные Национальными вооруженными силами масштабные учения по государственной обороне Namejs 2026. Учения Namejs являются плановыми и проводятся в Латвии с 2014 года.
Регулярные военные учения необходимы для поддержания высокой боеготовности Национальных вооруженных сил. Военные должны быть готовы своевременно и эффективно реагировать на возможные угрозы и обеспечивать безопасность Латвии. Одновременно взаимодействие с государственными и муниципальными учреждениями, предприятиями и союзниками позволяет укреплять систему всеобъемлющей государственной обороны страны.
Что нужно знать жителям Риги и окрестностей
С 14 по 20 сентября в Риге и ее окрестностях по городским улицам и дорогам общего пользования будут передвигаться подразделения и военная техника Национальных вооруженных сил Латвии и стран-союзников. В связи с этим возможны кратковременные ограничения движения.
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В отдельных местах Государственная полиция и Государственная пограничная охрана могут временно ограничивать и контролировать движение транспорта.
Часть учебных задач будет выполняться в общественных местах, поэтому жители смогут увидеть в городской среде военнослужащих, земессаргов и военную технику.
Над Ригой и ее окрестностями также будут летать военные самолеты, вертолеты и беспилотники, задействованные в различных учебных операциях.
Во время учений будет использоваться учебная амуниция и средства имитации боя. Они могут создавать громкий шум, однако не представляют опасности для жизни и здоровья людей и не причиняют вреда окружающей среде.