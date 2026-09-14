Военные учения в Риге станут заметнее: на дорогах появится техника, а в небе - вертолеты и дроны

"Защитить Ригу и нашу страну мы можем только сообща, действуя плечом к плечу. Задачи Рижской бригады в столице и ее окрестностях имеют свою специфику и требуют быстрой реакции, поэтому только тренировки в реальной городской среде позволяют проверить, насколько эффективны разработанные планы. Учения Namejs 2026 показывают, что 1-я Рижская бригада Земессардзе вместе с гражданскими партнерами, обществом и нашими союзниками - шведами, датчанами, литовцами и украинцами - готова действовать решительно. Такое международное и всестороннее сотрудничество доказывает, что в кризисной ситуации мы способны слаженно реагировать на любую угрозу. Благодарю жителей за понимание и поддержку, когда они видят на улицах военнослужащих и военную технику. Информированное и устойчивое общество - один из важнейших факторов сдерживания", - заявил командир 1-й Рижской бригады Земессардзе подполковник Эрик Кейстерс.