Урожай зерновых почти собран - что еще предстоит убрать латвийским фермерам
Большая часть урожая зерновых в Латвии убрана, сообщил эксперт по растениеводству Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования Андрис Скудра.
Андрис Скудра добавил, что еще продолжается обмолот бобовых, а позже начнется уборка гречихи и кукурузы.
Говоря об уборке яровых, в том числе бобовых, Скудра отметил, что влажность семян после дождей остается высокой, что существенно увеличивает расходы на сушку. Больше всего посевов бобовых культур убрано в Курземе и Земгале, а в Видземе и Латгале они еще не созрели, поэтому в этих краях фермеры еще не приступали к обмолоту, надеясь на более благоприятные погодные условия в дальнейшем.
По словам Скудры, в целом этим летом погодные условия для бобовых были очень благоприятными: им хватало влаги, а скачки температуры не были резкими. Урожай бобовых в этом году оценивается как хороший - около 3,5 тонны с гектара, а в некоторых местах - до 5 тонн с гектара.
Уборка гречихи начнется в октябре после первых заморозков. В настоящее время прогнозы ее урожайности оцениваются примерно в 1-1,2 тонны с гектара.