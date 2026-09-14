Урожай зерновых почти собран - что еще предстоит убрать латвийским фермерам

Говоря об уборке яровых, в том числе бобовых, Скудра отметил, что влажность семян после дождей остается высокой, что существенно увеличивает расходы на сушку. Больше всего посевов бобовых культур убрано в Курземе и Земгале, а в Видземе и Латгале они еще не созрели, поэтому в этих краях фермеры еще не приступали к обмолоту, надеясь на более благоприятные погодные условия в дальнейшем.