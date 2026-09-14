В Латвии у границы с РФ пройдут военные учения. Жители получили особое предупреждение
С 15 по 20 сентября в Лудзенском крае, в окрестностях Лудзы и Зилупе, а также в Фелицианове пройдут учения Amber Blade военнослужащих и земессаргов 3-го пехотного батальона Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск.
В ходе учений подразделение будет совершенствовать навыки проведения оборонительных операций и выполнения задач за пределами военных объектов. Цель учений — укрепить обороноспособность страны, повысив готовность военнослужащих и земессаргов к выполнению задач в различных условиях местности. Обучение за пределами Адажского военного полигона позволяет отрабатывать действия подразделений в реальной среде, используя дорожную сеть Латвии, леса, луга и другую гражданскую инфраструктуру.
Учения преимущественно пройдут на территориях, находящихся в ведении Latvijas valsts meži, а также на муниципальных территориях в окрестностях Лудзы и Зилупе и в Фелицианове.
Во время учений по дорогам общего пользования будут передвигаться военнослужащие подразделений Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск и военная техника. В учениях будут задействованы бронетранспортеры Patria 6x6, машины Bombardier 6x6 и Toyota Hilux, а также различные беспилотные системы воздушного и наземного базирования.
Вниманию жителей!
Во время учений по дорогам Лудзенского края будут передвигаться военная техника, военнослужащие и земессарги. В связи с перемещением военной техники жителям следует учитывать возможность кратковременных ограничений движения на отдельных участках дорог общего пользования.
При выполнении задач будут использоваться различные беспилотные системы. Жителей призывают не беспокоиться, увидев военнослужащих и земессаргов в населенных пунктах, колонны военной техники на дорогах общего пользования, размещение подразделений на территории Лудзенского края, а также использование беспилотных систем в учебных целях.
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Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что 2 сентября по всей Латвии начались учения Namejs 2026, которые продлятся до 8 октября.