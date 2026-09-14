В Латвии у границы с РФ пройдут военные учения. Жители получили особое предупреждение

Во время учений по дорогам общего пользования будут передвигаться военнослужащие подразделений Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск и военная техника. В учениях будут задействованы бронетранспортеры Patria 6x6, машины Bombardier 6x6 и Toyota Hilux, а также различные беспилотные системы воздушного и наземного базирования.