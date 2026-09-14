Не довез до Германии, но получил пять лет - перевозчик мигрантов проиграл суд
Пять лет тюрьмы получил мужчина, перевозивший через Латвию пятерых нелегальных мигрантов. Верховный суд отказался пересматривать дело, подчеркнув: для состава преступления неважно, добрались ли мигранты до Германии.
Латгальский окружной суд установил, что мужчина действовал из корыстных побуждений и осознавал, что является участником организованной группы. Согласно распределенным ролям и полученному заданию, он приехал в указанное место в Лудзенском крае и посадил в автомобиль пятерых нелегальных мигрантов, которых другие участники группы ранее незаконно переправили через границу Латвии. По дороге мужчина высадил из автомобиля четверых мигрантов. Вместе с пятым человеком он был задержан в Резекненском крае.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Латгальский окружной суд, рассмотрев апелляцию защиты, оставил приговор без изменений.
Суд указал, что вина обвиняемого доказана вне всяких разумных сомнений, а назначенное наказание не является ни чрезмерно суровым, ни несоразмерным. Напротив, с учетом обстоятельств преступления и легкомысленного отношения обвиняемого к угрозе для государства и общества наказание было названо "очень гуманным".
Защитник мужчины подал кассационную жалобу. Верховный суд, изучив ее аргументы, не нашел оснований для возбуждения кассационного производства. Верховный суд отметил, что часть доводов защиты фактически повторяла аргументы апелляции и была направлена на переоценку доказательств, что не входит в задачи кассационной инстанции.
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Также суд подчеркнул, что для признания действий совершенными организованной группой не имеет значения, установлены ли личности остальных ее участников. Кроме того, защита ранее согласилась с использованием полученных на досудебной стадии показаний в судебном разбирательстве и не возражала против этого.
Не имеет значения и то, что перевезенные люди не достигли конечного пункта назначения в Германии. Их незаконное перемещение через государственную границу уже состоялось.