Не довез до Германии, но получил пять лет - перевозчик мигрантов проиграл суд

Латгальский окружной суд установил, что мужчина действовал из корыстных побуждений и осознавал, что является участником организованной группы. Согласно распределенным ролям и полученному заданию, он приехал в указанное место в Лудзенском крае и посадил в автомобиль пятерых нелегальных мигрантов, которых другие участники группы ранее незаконно переправили через границу Латвии. По дороге мужчина высадил из автомобиля четверых мигрантов. Вместе с пятым человеком он был задержан в Резекненском крае.