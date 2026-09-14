ФОТО: 4 месяца ремонта позади! Вот как изменился Rimi Hyper RAF в Елгаве
После реконструкции в Елгаве вновь открылся магазин Rimi Hyper RAF на улице Ригас, 48. В его обновление инвестировали почти 900 тыс. евро. Магазин перестроили в соответствии с новой концепцией гипермаркетов Rimi, призванной сделать покупки быстрее, удобнее и понятнее.
Реконструкция началась в мае и продолжалась четыре месяца. Все это время магазин продолжал работать в обычном режиме.
Rimi Hyper RAF стал уже четвертым магазином сети в Латвии, обновленным в соответствии с новой концепцией. Особое внимание в нем уделено отделам свежих продуктов, хлеба, готовых блюд и товаров для здорового образа жизни.
С конца 2025 года новую концепцию также внедрили в трех других магазинах Rimi - на улице А. Деглава, 110, в Риге, на улице Виенибас, 7, в Екабпилсе и на улице Суру, 2, в Кулдиге.
После реконструкции площадь торгового зала Rimi RAF достигла 2000 квадратных метров. Планировка магазина стала проще, ценники - заметнее, а доступ к выгодным предложениям - удобнее.
В кассовой зоне работают четыре обычные и шесть касс самообслуживания. В двух кассах самообслуживания можно расплачиваться наличными. Покупателям также доступно решение "Сканируй телефоном". В магазине обеспечены рабочие места для 74 сотрудников.
В магазине установили светодиодное освещение и энергоэффективные холодильные системы, а в помещениях для сотрудников - датчики освещения. В обновленном интерьере также появились современные экраны с информацией о скидках и специальных предложениях.
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Реконструированный магазин Rimi находится в торговом центре RAF. Время его работы не изменилось - ежедневно с 8:00 до 22:00. Автомобиль можно оставить на парковке торгового центра.