Латвийцы отказываются от наличных: за полгода совершено почти полмиллиарда электронных платежей
Жители Латвии все чаще расплачиваются картами и переводят деньги без использования наличных. Только за первые шесть месяцев 2026 года в стране было проведено 477,4 млн безналичных платежей на общую сумму 597,1 млрд евро, свидетельствуют данные Банка Латвии.
В среднем каждый день латвийские поставщики платежных услуг обрабатывали 2,6 млн операций на сумму около 3,3 млрд евро.
Популярность безналичных расчетов продолжает расти. По сравнению с первым полугодием 2025 года количество таких платежей увеличилось на 6%, а их общая сумма - на 2%.
Чаще всего жители расплачивались банковскими картами - на них пришлось 59% всех безналичных операций. Еще 36% составили клиентские денежные переводы.
Без учета платежей внутри одного банка за полгода было совершено 58 млн переводов на общую сумму 85 млрд евро. Их количество за год выросло на 9%, а объем - сразу на 12%.
Все заметнее в повседневной жизни становятся мгновенные платежи, при которых деньги поступают на счет получателя практически сразу. Сейчас они составляют уже более четверти всех клиентских переводов.
К концу июня латвийские поставщики платежных услуг выпустили 2,3 млн банковских карт - в среднем по 1,2 карты на каждого жителя страны. При этом количество открытых расчетных счетов достигло 3,2 млн, или в среднем 1,7 счета на человека.
Расплатиться картой жители могли в 62,8 тыс. торговых точек и других местах. В Латвии также работали 869 банкоматов, еще семь банкоматов латвийские поставщики платежных услуг обслуживали за рубежом.