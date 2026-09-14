Узулниекса пока отпустили, но в будущем он может отправиться в тюрьму, а его машина - в Украину
Бывшего министра благосостояния Латвии Рейниса Улузниекса отпустили после задержания за вождение с 3,09 промилле. Меру пресечения ему не назначили, однако теперь ему грозит уголовное наказание и лишение прав на пять лет.
Не называя имени нарушителя, Государственная полиция подтвердила агентству LETA, что в воскресенье задержанный был освобожден из места кратковременного задержания. Мера пресечения ему не назначена. Автомобиль при этом изъят.
Согласно поправкам к Уголовному закону, вступившим в силу в ноябре 2022 года, уголовная ответственность наступает за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле.
Если владелец автомобиля управлял им в состоянии сильного опьянения либо отказался от проверки на наличие алкоголя или других одурманивающих веществ, транспортное средство подлежит конфискации. Если машина принадлежит другому человеку, с виновного могут взыскать ее полную или частичную стоимость. Конфискованные в Латвии автомобили обычно передают защитникам Украины.
За такое преступление Уголовный закон предусматривает до одного года лишения свободы, пробационный надзор и лишение водительских прав на пять лет.
После предъявления обвинения по делам такой категории возможны три варианта: прокуратура сама применяет наказание, прокуратура договаривается с обвиняемым о признании вины и наказании и просит суд утвердить это соглашение либо дело направляется в суд для рассмотрения в общем порядке.
Как ранее сообщала LETA, в субботу Рейниса Улузниекса задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - проверка показала 3,09 промилле. По факту произошедшего полиция начала уголовный процесс. После инцидента Союз зеленых и крестьян отозвал Улузниекса с поста министра и заявил о намерении исключить его из партии.