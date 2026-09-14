Узулниекса пока отпустили, но в будущем он может отправиться в тюрьму, а его машина - в Украину

Если владелец автомобиля управлял им в состоянии сильного опьянения либо отказался от проверки на наличие алкоголя или других одурманивающих веществ, транспортное средство подлежит конфискации. Если машина принадлежит другому человеку, с виновного могут взыскать ее полную или частичную стоимость. Конфискованные в Латвии автомобили обычно передают защитникам Украины.