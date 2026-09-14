Стало известно, сколько надо в Латвии зарабатывать, чтобы относить себя к среднему классу
Чтобы считать себя представителем среднего класса, жителю Латвии сегодня необходимо зарабатывать в среднем не менее 1537 евро в месяц после уплаты налогов. При этом к среднему классу себя относят 43% жителей страны, свидетельствуют данные исследования Финансового института Swedbank.
В 2026 году 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу, свидетельствуют данные исследования Финансового института Swedbank. Столько же считают, что находятся ниже среднего класса, но не являются малоимущими. Еще 10% относят себя к бедным или малообеспеченным, а состоятельными считают себя лишь 1,2% опрошенных.
По сравнению с 2024 годом доля жителей, причисляющих себя к среднему классу, выросла почти на 3 процентных пункта. Одновременно сократилась доля тех, кто считает себя бедным или малообеспеченным.
При этом заметно выросли представления жителей о доходах, необходимых для принадлежности к среднему классу. В 2024 году минимальным уровнем считались в среднем 1259 евро в месяц после уплаты налогов на одного члена домохозяйства, а в 2026 году – уже 1537 евро.
Таким образом, для семьи из трех человек необходимый совокупный чистый доход оценивается примерно в 4611 евро в месяц. Два года назад этот показатель составлял 3777 евро.
К важным признакам среднего класса жители также относят наличие собственной недвижимости – этот критерий назвали 83% респондентов. Для 80% важна возможность без затруднений оплачивать обязательные ежемесячные расходы, для 76% – пользоваться платными медицинскими услугами. Еще одним признаком считается возможность хотя бы раз в год позволить себе зарубежную поездку продолжительностью не менее семи дней.
Все большее значение приобретают и накопления. 51% опрошенных считают важным иметь финансовую подушку в размере одной-трех месячных зарплат, а 55% – формировать пенсионные накопления.
Читайте продолжение после рекламы
При этом субъективная принадлежность к среднему классу заметно расходится с финансовыми показателями. Если использовать три критерия – собственное жилье, возможность без затруднений оплачивать обязательные расходы и наличие накоплений в размере одной-трех месячных зарплат, – им соответствуют только 28% жителей, хотя к среднему классу себя относят 43%.
Впрочем, этот показатель постепенно растет. В 2024 году трем критериям соответствовали 19% опрошенных, а в 2019 году – только 11%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что молодым людям в Латвии нужна зарплата в 1500-2000 евро в месяц на руки.