Стало известно, сколько надо в Латвии зарабатывать, чтобы относить себя к среднему классу

В 2026 году 43% жителей Латвии относят себя к среднему классу, свидетельствуют данные исследования Финансового института Swedbank. Столько же считают, что находятся ниже среднего класса, но не являются малоимущими. Еще 10% относят себя к бедным или малообеспеченным, а состоятельными считают себя лишь 1,2% опрошенных.