Латвийский военный музей временно прекращает прием посетителей.
В Латвии
Сегодня 19:45
Один из главных музеев Старой Риги закрывается до 2027 года
С 16 сентября этого года до января 2027 года в связи с реконструкцией для посетителей будет закрыто главное здание Латвийского военного музея - Пороховая башня в Старой Риге по адресу улица Смилшу, 20.
Во время реконструкции будут проведены работы по благоустройству вестибюлей музея, а также модернизирован конференц-зал.
Несмотря на ремонт, музей продолжит исследовательскую и образовательную деятельность, хранение, учет и оцифровку коллекции. Консультации с исследователями музея и информация о материалах коллекции, как и прежде, будут доступны по телефону и электронной почте.
Филиалы Латвийского военного музея за пределами Риги продолжат работать в обычном режиме и принимать посетителей. Речь идет о Музее Рождественских боев, музее полковника Оскара Калпакса и Береговой артиллерийской батарее № 2 в Лиепае.