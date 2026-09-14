airBaltic начала реструктуризацию долгов: что будет с рейсами, билетами и бронированиями
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств по процедуре Chapter 11 в соответствии с законодательством США. Одновременно компания получила обязательство финансирующих сторон предоставить ей новое финансирование в размере 350 млн евро под 12% годовых.
Таким образом, прежний план по привлечению до 257 млн евро от держателей облигаций airBaltic под 25% годовых реализован не будет.
Как пояснили в авиакомпании, режим Chapter 11 защищает airBaltic от требований кредиторов до завершения реструктуризации обязательств. Chapter 11 - это контролируемый судом США процесс, который позволит компании реструктурировать финансовые обязательства и структуру капитала, продолжая при этом хозяйственную деятельность. Как отмечает airBaltic, Chapter 11 не является юридическим эквивалентом латвийского процесса правовой защиты.
В 12:30 в офисе airBaltic на улице Техникас, 3 на территории Рижского аэропорта состоится пресс-конференция о дальнейших планах развития авиакомпании.
В airBaltic также сообщили, что полеты и обслуживание пассажиров будут продолжены в обычном порядке. Все рейсы будут выполняться в соответствии с запланированным расписанием, билеты и бронирования действительны, и пассажиры могут продолжать приобретать билеты на рейсы airBaltic, как и раньше.
Привлечение финансирования организовала компания Strategic Value Partners, а предоставить его обязались Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Процентная ставка составляет SOFR +8%, что в настоящее время составляет около 12%.
Компания планирует завершить процесс Chapter 11 примерно к июню 2027 года.
Долгосрочная цель авиакомпании - обеспечить стабильную и устойчивую структуру капитала, конкурентоспособный уровень затрат и надежную основу для дальнейшего развития. В результате Chapter 11 обязательства airBaltic значительно сократятся, и обновленный баланс станет привлекательным для инвесторов.
Читайте продолжение после рекламы
airBaltic сообщает, что процесс реструктуризации проходит под надзором Суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. В ближайшие дни компания обратится в суд США для получения обычного в таких случаях одобрения на использование финансирования. Предполагается, что это финансирование вместе с денежным потоком от операционной деятельности компании обеспечит достаточные средства для продолжения работы airBaltic в ходе процесса Chapter 11.
Премьер-министр Андрис Кулбергс в этой связи заявил, что данная процедура означает, что проблемы авиакомпании начали решаться по существу. Он отметил, что Chapter 11 является своего рода защитным механизмом для компании, предоставляя необходимое для преобразований время и защиту от требований кредиторов. "Одновременно это позволяет airBaltic выполнять полеты, пока руководство компании проводит полную реструктуризацию в соответствии с утвержденным Министерством сообщения как акционером бизнес-планом", - сказал премьер.
Кулбергс считает данное решение наиболее оптимальным для обеспечения жизнеспособности airBaltic, поскольку оно дает необходимые инструменты и время для реализации плана реструктуризации, разработанного стратегическим и финансовым консультантом Seabury Securities.
Премьер также отмечает, что готовность крупных международных финансовых инвесторов участвовать в этом процессе является позитивным сигналом.
Президент и исполнительный директор airBaltic Эрно Хильден отметил, что задача авиакомпании - продолжать деятельность, одновременно осуществляя изменения, предусмотренные новым бизнес-планом. Для пассажиров ничего не изменится, но будут предприняты необходимые шаги, чтобы airBaltic стала более эффективной и финансово устойчивой, заверил руководитель авиакомпании.
Читайте продолжение после рекламы
Как сообщалось, предыдущий план авиакомпании предусматривал, что на собрании держателей облигаций airBaltic во вторник, 15 сентября, будет принято решение об условиях промежуточного финансирования в размере до 257 млн евро по ставке 25%.
В августе держатели облигаций airBaltic поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, а также ряд других мер, которые предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость в реализации бизнес-плана.
Оборот концерна airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% до 779,344 млн евро, а убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.
Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. В настоящее время государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10% акций, компании Aircraft Leasing 1 финансового инвестора Ларса Тусена - 1,62%, другим акционерами - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.