airBaltic начала реструктуризацию долгов: что будет с рейсами, билетами и бронированиями

Премьер-министр Андрис Кулбергс в этой связи заявил, что данная процедура означает, что проблемы авиакомпании начали решаться по существу. Он отметил, что Chapter 11 является своего рода защитным механизмом для компании, предоставляя необходимое для преобразований время и защиту от требований кредиторов. "Одновременно это позволяет airBaltic выполнять полеты, пока руководство компании проводит полную реструктуризацию в соответствии с утвержденным Министерством сообщения как акционером бизнес-планом", - сказал премьер.