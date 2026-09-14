Проверка на терроризм и ночной запрет: новые правила покупки телефонов в рассрочку в Латвии
Уже в ноябре в Латвии планируются существенные изменения в продаже мобильных телефонов в рассрочку - такие покупки фактически приравняют к "быстрым кредитам".
Это означает, что покупатель, желающий приобрести телефон в рассрочку, должен будет соответствовать требованиям по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма (AML). Кроме того, телефоны в рассрочку больше нельзя будет покупать ни в обычных, ни в интернет-магазинах с 21:00 до 8:00.
Этот вопрос уже рассматривался и получил одобрение в Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам). "Большинство, или 70% жителей Латвии, предпочитают покупать мобильные телефоны в рассрочку, поскольку это финансово выгоднее - можно планировать расходы и не нужно платить проценты по кредиту. Однако в будущем эта услуга станет сложнее и дороже. Например, клиенту, желающему приобрести в рассрочку телефон за 300 или 400 евро, придется объяснять, что он не террорист, а также указывать, являются ли его родственники политически значимыми лицами. В то же время клиент, который захочет приобрести за несколько тысяч евро наличными два телефона премиум-класса, сможет сделать это без каких-либо проблем", - рассказал коммерческий директор Tele2 Раймонд Яншевскис.
"В наши дни мобильные телефоны стали одной из основных потребностей - это уже не просто средство общения между людьми. Если требования директивы ЕС не будут согласованы с реальными условиями в Латвии, может возникнуть ситуация, при которой для части жителей страны покупка телефона станет сложнее и дороже", - добавил он.
Эти изменения планируется ввести в рамках переноса в законодательство Латвии директивы Европейского союза о договорах потребительского кредитования. Согласно новым требованиям, договоры рассрочки будут относиться к сфере кредитования, а продавцам и операторам придется соблюдать дополнительные правила. Это увеличит административную нагрузку и расходы, а также может повлиять на доступность рассрочки. Страны ЕС должны внедрить директиву в национальное законодательство до 20 ноября этого года.