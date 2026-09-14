Проверка на терроризм и ночной запрет: новые правила покупки телефонов в рассрочку в Латвии

Этот вопрос уже рассматривался и получил одобрение в Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам). "Большинство, или 70% жителей Латвии, предпочитают покупать мобильные телефоны в рассрочку, поскольку это финансово выгоднее - можно планировать расходы и не нужно платить проценты по кредиту. Однако в будущем эта услуга станет сложнее и дороже. Например, клиенту, желающему приобрести в рассрочку телефон за 300 или 400 евро, придется объяснять, что он не террорист, а также указывать, являются ли его родственники политически значимыми лицами. В то же время клиент, который захочет приобрести за несколько тысяч евро наличными два телефона премиум-класса, сможет сделать это без каких-либо проблем", - рассказал коммерческий директор Tele2 Раймонд Яншевскис.