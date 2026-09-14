Зеленский ввел санкции против бывшего пресс-секретаря, обвинив ее в поддержке России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель, которая занимала должность его пресс-секретаря с 2019 по 2021 год. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте президента Украины. Санкции против Мендель и еще девяти человек введены за "распространение дезинформации и пропаганды, поддержку агрессивной политики России в отношении Украины".