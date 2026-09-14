Зеленский ввел санкции против бывшего пресс-секретаря, обвинив ее в поддержке России
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оказалась под санкциями собственного бывшего начальника. Киев обвиняет ее в распространении дезинформации и поддержке российской агрессивной политики.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель, которая занимала должность его пресс-секретаря с 2019 по 2021 год. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте президента Украины. Санкции против Мендель и еще девяти человек введены за "распространение дезинформации и пропаганды, поддержку агрессивной политики России в отношении Украины".
В отношении Мендель предусмотрено лишение государственных наград, запрет на вывод капитала из Украины и замораживание активов, сообщает издание Kyiv Independent.
Кроме того, Зеленский ввел санкции против судов российского "теневого флота", перевозящих нефть в обход международных ограничений, а также против лиц и компаний, связанных с российской корпорацией "Ростех".
В мае Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором резко критиковала Зеленского и высказывала ряд утверждений, достоверность которых была поставлена под сомнение. Судя по ее заявлениям, последние годы бывший пресс-секретарь находится за пределами Украины.
"За несколько дней до моего выступления в Европейском парламенте Владимир Зеленский - мой бывший начальник - ввел против меня санкции", - написала Мендель в соцсети X.
Мероприятие в Европарламенте организует немецкая правая евроскептическая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), известная в том числе пророссийскими симпатиями и выступающая против военной помощи Украине.
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В июле 2020 года в украинском сегменте соцсетей и на некоторых сайтах появилась дезинформация о том, что Юлия Мендель якобы беременна от Владимира Зеленского. Позже эти утверждения были неоднократно опровергнуты обеими сторонами.