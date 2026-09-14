Полиция расследует таинственное исчезновение туриста в Старой Риге - ищут очевидцев

Организация Bezvests.lv отдельно обращается к людям, которые находились в районе улицы Пелду в указанное время. Если у них сохранились фотографии или видео, сделанные той ночью в Старой Риге, их также просят просмотреть - пропавший мог случайно попасть в кадр.