Полиция расследует таинственное исчезновение туриста в Старой Риге - ищут очевидцев
22-летний турист из Норвегии исчез после ночного отдыха в Старой Риге и не вернулся в гостиницу. Полиция просит жителей и туристов проверить фотографии и видео, снятые той ночью в центре города.
Государственная полиция Латвии разыскивает 22-летнего гражданина Норвегии Сондре Швемке Лерсбриггена, который пропал в Риге. Молодой человек приехал в столицу Латвии вместе с туристической группой, однако после отдыха в Старой Риге не вернулся в гостиницу.
По данным полиции и организации Bezvests.lv, последний раз мужчину видели в ночь с 11 на 12 сентября примерно с 2:00 до 6:00 в Старой Риге, предположительно в районе улицы Пелду и ближайших улиц.
Полиция просит откликнуться всех, кто мог видеть молодого человека в это время, разговаривал с ним, заметил, куда он направился, либо видел, как он садился в такси, автомобиль или общественный транспорт.
Организация Bezvests.lv отдельно обращается к людям, которые находились в районе улицы Пелду в указанное время. Если у них сохранились фотографии или видео, сделанные той ночью в Старой Риге, их также просят просмотреть - пропавший мог случайно попасть в кадр.
Сондре Швемке Лерсбригген около 190 сантиметров ростом, спортивного телосложения, весит примерно 90 килограммов. У него длинные каштановые волосы и темные глаза. В момент исчезновения он был одет в серый свитер, темные брюки и белую обувь.
Любая информация может оказаться важной для поисков. Если кто-либо видел Сондре после указанного времени или знает, где он может находиться, полиция просит звонить по номеру 112 или сообщить информацию организации Bezvests.lv.
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