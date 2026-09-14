Метеорологическая осень уже началась - какими будут октябрь и ноябрь в Латвии

Согласно данным программы Европейского союза "Коперник", из-за Эль-Ниньо этой осенью и зимой в Европе в целом ожидается теплая и влажная погода с повышенным риском наводнений и штормов. Однако последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды свидетельствуют о том, что в Балтийском регионе октябрь и ноябрь могут быть суше и прохладнее, чем прогнозировалось ранее.