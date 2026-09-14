Метеорологическая осень уже началась - какими будут октябрь и ноябрь в Латвии
По предварительным данным, в Латвии с 10 сентября началась метеорологическая осень, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Хотя 9 сентября воздух местами прогрелся до +27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не превышает +15 градусов. Метеорологическая осень наступает, когда среднесуточная температура воздуха по меньшей мере пять дней подряд держится ниже +15 градусов, и ее началом считается первый из этих дней.
Ожидается, что понедельник станет пятым днем подряд со среднесуточной температурой воздуха ниже +15 градусов. Если же среднесуточная температура воздуха достигнет +15 градусов, то следующей возможной датой начала метеорологической осени станет 15 сентября.
В среднем метеорологическая осень в Латвии в период 1991-2020 гг. наступала 31 августа. В прошлом году критерий наступления метеорологической осени был достигнут необычайно рано - с 20 по 28 августа среднесуточная температура воздуха в стране была ниже +15 градусов.
В 2023 году был побит рекорд самого позднего начала метеорологической осени - она наступила только 4 октября.
Согласно данным программы Европейского союза "Коперник", из-за Эль-Ниньо этой осенью и зимой в Европе в целом ожидается теплая и влажная погода с повышенным риском наводнений и штормов. Однако последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды свидетельствуют о том, что в Балтийском регионе октябрь и ноябрь могут быть суше и прохладнее, чем прогнозировалось ранее.