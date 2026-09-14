"С уверенностью могу говорить только за себя": есть ли проблемы с алкоголем у других министров в Латвии
Сфера благосостояния до выборов не будет "поставлена на паузу", заявил премьер-министр Андрис Кулбергс в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.
Премьер пояснил, что министр земледелия Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) был выбран исполняющим обязанности министра благосостояния вместо прежнего руководителя ведомства Рейниса Узулниекса, поскольку уже ранее возглавлял эту сферу, знаком с повесткой дня и знает коллектив Минблага.
Кулбергс рассказал, что о задержании Узулниекса за рулем в состоянии алкогольного опьянения узнал от министра внутренних дел Яниса Домбравы.
На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс ответил, что, во-первых, хотел бы, чтобы Узулниекс получил необходимую помощь. Что касается остальных министров, премьер отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом, однако подобных проблем на заседаниях Кабинета министров он не замечал.
Он также призвал задуматься об ответственности окружающих людей, когда они видят, что человек в состоянии алкогольного опьянения собирается сесть за руль.
Аналогичное мнение в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" высказал и депутат Сейма Аугуст Бригманис (СЗК). Он отметил, что для членов партии такой поступок Узулниекса стал неожиданностью. На вопрос, нет ли в рядах СЗК других людей, у которых могли бы быть схожие проблемы, Бригманис ответил, что с уверенностью может говорить только за себя.
Как сообщалось, в субботу Узулниекс был задержан за рулем в состоянии опьянения 3,09 промилле. По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс. СЗК отозвал Узулниекса с поста министра. В понедельник состоится заседание правления партии, после которого СЗК предоставит более подробную информацию.