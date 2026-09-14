"С уверенностью могу говорить только за себя": есть ли проблемы с алкоголем у других министров в Латвии

На вопрос, уверен ли премьер в том, что у других министров нет проблем с употреблением алкоголя, Кулбергс ответил, что, во-первых, хотел бы, чтобы Узулниекс получил необходимую помощь. Что касается остальных министров, премьер отметил, что не является ни врачом, ни экспертом, чтобы судить об этом, однако подобных проблем на заседаниях Кабинета министров он не замечал.