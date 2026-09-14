В понедельник местами пройдут кратковременные дожди
Фото: Ieva Leiniša/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В понедельник местами пройдут кратковременные дожди

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В понедельник во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.

Ожидается облачность, слабый ветер, на побережье - умеренный северный ветер. Температура воздуха составит +16...+20 градусов.

В Риге возможен кратковременный дождь. Во второй половине дня облачность уменьшится, будет дуть слабый и умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов.

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