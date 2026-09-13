ФОТО: на Эспланаде торжественно "открыли" памятник Райнису, который и так стоит там с 1965 года
Фото: LETA
Во время церемонии с памятника Райнису сняли белую ткань, вновь открыв монумент публике.
В Латвии

ФОТО: на Эспланаде торжественно "открыли" памятник Райнису, который и так стоит там с 1965 года

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В воскресенье, 13 сентября, на Эспланаде в Риге состоялась необычная церемония - публике вновь "открыли" памятник Райнису, установленный еще в 1965 году.

Акция прошла в рамках Европейских дней культурного наследия. Двумя днями ранее, 11 сентября, монумент полностью закрыли белой тканью в рамках художественного перформанса "Присутствие пустоты" ("Tukšuma klātbūtne"). Его автор - художник Армандс Зелчс.

Фото: LETA
На Эспланаде в Риге прошла акция "Присутствие пустоты": памятник Райнису на время скрыли под белой тканью.
На Эспланаде в Риге прошла акция "Присутствие пустоты": памятник Райнису на время скрыли под белой тканью.

Замысел строился вокруг временного исчезновения привычного объекта из городской среды. Памятник, который десятилетиями является частью пейзажа Эспланады, на несколько дней стал недоступен для взгляда, а затем вновь предстал перед горожанами. Таким способом организаторы предложили по-новому обратить внимание на знакомое культурное наследие.

Фото: LETA
Перед повторным "открытием" памятник Райнису оставался полностью закрытым белым покрытием.
Перед повторным "открытием" памятник Райнису оставался полностью закрытым белым покрытием.

Дата акции также была выбрана не случайно. Памятник Райнису был впервые открыт 11 сентября 1965 года - в день 100-летия со дня рождения поэта. Монумент создан по эскизу скульптора Карлиса Земдеги, а после его смерти работу завершили его ученики Айварс Гулбис и Лаймонис Блумбергс. Архитектор проекта - Дзинтарс Дриба.

Во время повторного "открытия" 13 сентября об истории памятника, творчестве Райниса и значении монумента говорили литературовед Янис Озолиньш, поэт Карлис Вердиньш и искусствовед Арта Варпа. В мероприятии также приняли участие мэр Риги Виестурс Клейнбергс и директор Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня.

На церемонии выступил хор Kamēr..., после чего участники смогли возложить цветы к памятнику.

Акция стала частью Европейских дней культурного наследия 2026 года, посвященных теме "Культурное наследие: кризисы и решения". Ее организовало Рижское агентство памятников.

Фото: LETA
После завершения акции участники возложили цветы к памятнику Райнису.
После завершения акции участники возложили цветы к памятнику Райнису.

Темы

ЭспланадаРигаРайнис11 сентябряВиестурс Клейнбергс

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