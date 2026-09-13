ФОТО: на Эспланаде торжественно "открыли" памятник Райнису, который и так стоит там с 1965 года
В воскресенье, 13 сентября, на Эспланаде в Риге состоялась необычная церемония - публике вновь "открыли" памятник Райнису, установленный еще в 1965 году.
Акция прошла в рамках Европейских дней культурного наследия. Двумя днями ранее, 11 сентября, монумент полностью закрыли белой тканью в рамках художественного перформанса "Присутствие пустоты" ("Tukšuma klātbūtne"). Его автор - художник Армандс Зелчс.
Замысел строился вокруг временного исчезновения привычного объекта из городской среды. Памятник, который десятилетиями является частью пейзажа Эспланады, на несколько дней стал недоступен для взгляда, а затем вновь предстал перед горожанами. Таким способом организаторы предложили по-новому обратить внимание на знакомое культурное наследие.
Дата акции также была выбрана не случайно. Памятник Райнису был впервые открыт 11 сентября 1965 года - в день 100-летия со дня рождения поэта. Монумент создан по эскизу скульптора Карлиса Земдеги, а после его смерти работу завершили его ученики Айварс Гулбис и Лаймонис Блумбергс. Архитектор проекта - Дзинтарс Дриба.
Во время повторного "открытия" 13 сентября об истории памятника, творчестве Райниса и значении монумента говорили литературовед Янис Озолиньш, поэт Карлис Вердиньш и искусствовед Арта Варпа. В мероприятии также приняли участие мэр Риги Виестурс Клейнбергс и директор Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня.
На церемонии выступил хор Kamēr..., после чего участники смогли возложить цветы к памятнику.
Акция стала частью Европейских дней культурного наследия 2026 года, посвященных теме "Культурное наследие: кризисы и решения". Ее организовало Рижское агентство памятников.
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