ФОТО: на Эспланаде торжественно "открыли" памятник Райнису, который и так стоит там с 1965 года

Дата акции также была выбрана не случайно. Памятник Райнису был впервые открыт 11 сентября 1965 года - в день 100-летия со дня рождения поэта. Монумент создан по эскизу скульптора Карлиса Земдеги, а после его смерти работу завершили его ученики Айварс Гулбис и Лаймонис Блумбергс. Архитектор проекта - Дзинтарс Дриба.