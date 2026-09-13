Ринкевич поблагодарил полицейских, остановивших Узулниекса с 3,09 промилле
Фото: LETA
Теперь президент уже не пожмет руку Рейниса Узулниекса...
В Латвии

Ринкевич поблагодарил полицейских, остановивших Узулниекса с 3,09 промилле

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич резко отреагировал на задержание министра благосостояния Рейниса Узулниекса за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он подчеркнул, что должностные лица не стоят выше закона и должны нести суровое наказание.

"Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - опасное и преступное деяние, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно недопустимо и предосудительно, когда так поступают государственные должностные лица - министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов", - заявил президент.

По его мнению, подобные действия заслуживают сурового наказания, поскольку никто не стоит выше закона. Это также должно стать сигналом для всего общества.

Президент отметил, что вождение автомобиля и купание в состоянии опьянения слишком распространены в обществе, из-за чего происходят трагедии.

Он также поблагодарил сотрудников полиции за то, что они остановили пьяного водителя и, возможно, предотвратили большую беду.

"Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающие вовремя удержат "героев" от желания прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде", - написал президент Латвии.

Премьер-министр Андрис Кулбергс, представляющий Объединенный список, распорядился освободить Узулниекса от исполнения обязанностей министра благосостояния. Исполняющим обязанности министра до окончания срока полномочий нынешнего правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис.

Темы

Андрис КулбергсОбъединенный списокСоюз зеленых и крестьянРейнис УзулниексЭдгар РинкевичFacebookУлдис Аугулис

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