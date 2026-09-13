Ринкевич поблагодарил полицейских, остановивших Узулниекса с 3,09 промилле
Президент Латвии Эдгар Ринкевич резко отреагировал на задержание министра благосостояния Рейниса Узулниекса за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он подчеркнул, что должностные лица не стоят выше закона и должны нести суровое наказание.
"Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - опасное и преступное деяние, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно недопустимо и предосудительно, когда так поступают государственные должностные лица - министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов", - заявил президент.
По его мнению, подобные действия заслуживают сурового наказания, поскольку никто не стоит выше закона. Это также должно стать сигналом для всего общества.
Президент отметил, что вождение автомобиля и купание в состоянии опьянения слишком распространены в обществе, из-за чего происходят трагедии.
Он также поблагодарил сотрудников полиции за то, что они остановили пьяного водителя и, возможно, предотвратили большую беду.
"Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающие вовремя удержат "героев" от желания прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде", - написал президент Латвии.
Премьер-министр Андрис Кулбергс, представляющий Объединенный список, распорядился освободить Узулниекса от исполнения обязанностей министра благосостояния. Исполняющим обязанности министра до окончания срока полномочий нынешнего правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис.