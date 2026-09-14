Новый налог для парикмахеров, нянь и сантехников обойдется государству почти в 400 тысяч евро
В Латвии хотят ввести новый упрощенный налог для тех, кто подрабатывает и сейчас зачастую не декларирует доходы. Ставка составит 10%, однако воспользоваться режимом смогут только люди, чей годовой оборот не превышает 12 тысяч евро.
Инициативу предложила депутат Сейма от Объединенного списка Айва Виксна. По ее замыслу, новый режим поможет выйти из тени парикмахерам, частным преподавателям, тренерам, садовникам, сантехникам и другим специалистам, оказывающим услуги частным лицам.
Первоначально годовой лимит хотели установить на уровне 25 тысяч евро. Однако Служба государственных доходов (VID) предупредила, что тогда на более выгодную ставку 10% могут массово перейти нынешние плательщики налога на микропредприятия, которые платят 25%. После этого лимит снизили до 12 тысяч евро - это всего тысяча евро в месяц, сообщает "Nekā personīga".
Кому подойдет новый налог
Авторы законопроекта подчеркивают, что новый режим предназначен не для полноценного бизнеса, а для небольших подработок. Например, если человек иногда ремонтирует крыши, присматривает за детьми, убирает подъезд или оказывает другие услуги в свободное от основной работы время.
Однако представители работодателей считают лимит слишком низким. Например, парикмахер достигнет его, обслуживая всего двух-трех клиентов в рабочий день. При этом в оборот входят и расходы на краску, средства по уходу, инструменты и технику.
"Полезен этот режим или нет, покажет оценка после его введения", - заявил генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс.
Выведет ли ставка 10% людей из тени
В Министерстве финансов сомневаются, что одна только низкая ставка заставит людей начать декларировать доходы.
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"Одна налоговая ставка еще не означает, что люди сразу выйдут из теневой экономики", - отметила директор Департамента прямых налогов Министерства финансов Астра Каляне.
Оппозиция также указывает, что до сих пор нет четких расчетов, сколько человек воспользуются новым режимом и не создаст ли он дополнительные возможности для налоговой оптимизации.
Внедрение обойдется почти в 400 тысяч евро
Для запуска нового режима VID придется изменить свои информационные системы и связать их с банками. Человек должен будет открыть специальный счет, с которого банк автоматически удержит 10% налога.
Адаптация систем VID может обойтись в 300-400 тысяч евро. При этом интерес к участию в новой системе пока проявил только один банк - Industra. Крупные скандинавские банки к проекту не присоединились.
Если Сейм поддержит законопроект в третьем чтении, новый режим начнет действовать в апреле следующего года. Только после его запуска станет ясно, поможет ли он сократить теневую экономику или расходы на внедрение окажутся выше поступлений в бюджет.