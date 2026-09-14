Новый налог для парикмахеров, нянь и сантехников обойдется государству почти в 400 тысяч евро

Первоначально годовой лимит хотели установить на уровне 25 тысяч евро. Однако Служба государственных доходов (VID) предупредила, что тогда на более выгодную ставку 10% могут массово перейти нынешние плательщики налога на микропредприятия, которые платят 25%. После этого лимит снизили до 12 тысяч евро - это всего тысяча евро в месяц, сообщает "Nekā personīga".