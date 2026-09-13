До +20 градусов, но с дождями: прогноз погоды на неделю в Латвии
Начало недели в Латвии будет дождливым и туманным, однако во вторник и среду погода ненадолго улучшится. К выходным осадков станет больше, а ветер может усилиться.
В понедельник небо будет облачным, однако во второй половине дня в северо-западных районах прояснится. На большей части территории страны временами ожидается дождь. Ночью и утром при слабом ветре местами сгустится туман, который существенно ухудшит видимость. Ночью температура воздуха опустится до +10...+15 градусов, днем воздух прогреется до +15...+19 градусов.
Во вторник облаков станет меньше, а осадки постепенно прекратятся. Кратковременный дождь ожидается лишь местами в восточных и центральных районах страны. Ночью и утром при слабом ветре во многих местах образуется туман. Минимальная температура воздуха ночью составит +7...+13 градусов, на побережье будет теплее. Днем воздух прогреется до +16...+19 градусов.
В среду между облаками временами будет выглядывать солнце, на большей части территории страны сохранится сухая погода. Во второй половине дня к Латвии с запада приблизится обширная зона осадков. В среду она принесет дождь лишь на морское побережье, а в четверг - почти на всю территорию страны.
В ночь на среду ветер еще будет слабым, поэтому утром местами в восточных районах образуется туман. Днем ветер начнет постепенно поворачивать к южному и юго-западному и усиливаться. В четверг днем на побережье его порывы достигнут 15 м/с. Минимальная температура в ночь на среду будет примерно такой же, как в предыдущие дни. В ночь на четверг из-за увеличения облачности температура воздуха не опустится ниже +12...+16 градусов. Днем ожидается +16...+19 градусов.
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В конце недели количество осадков увеличится. Только в пятницу, возможно, небольшой дождь пройдет лишь местами. Температура воздуха существенно не изменится: ночью ожидается +11...+15 градусов, днем - +15...+20 градусов. Не исключено, что в выходные южный и юго-западный ветер станет порывистым на значительной части территории страны.