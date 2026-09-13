До +20 градусов, но с дождями: прогноз погоды на неделю в Латвии

В ночь на среду ветер еще будет слабым, поэтому утром местами в восточных районах образуется туман. Днем ветер начнет постепенно поворачивать к южному и юго-западному и усиливаться. В четверг днем на побережье его порывы достигнут 15 м/с. Минимальная температура в ночь на среду будет примерно такой же, как в предыдущие дни. В ночь на четверг из-за увеличения облачности температура воздуха не опустится ниже +12...+16 градусов. Днем ожидается +16...+19 градусов.