Кактиньш: концепции написаны, но реально в Латвии ничего не меняется

Эксперт отметил, что скептически относится к утверждениям о том, что Латвия уже достигла какого-то важного поворотного момента. "Я сомневаюсь, можем ли мы говорить о том, что наступил переломный момент. Я это вижу и понимаю. Но маловероятно, что этот перелом может наступить сам по себе", - сказал Кактиньш. По его словам, в Латвии регулярно разрабатываются различные стратегии, концепции и планы развития, однако само по себе появление таких документов ничего не меняет в реальной жизни.