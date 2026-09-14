Кактиньш: концепции написаны, но реально в Латвии ничего не меняется
В Латвии пока нет оснований говорить о серьезном переломе в развитии страны. Для этого недостаточно разрабатывать новые стратегии и концепции - реальные изменения должны произойти в налоговой системе, законодательстве и других правилах, влияющих на бизнес. Такое мнение в программе "Latvijas labums" на TV24 высказал социолог, руководитель исследовательской компании SKDS Арнис Кактиньш.
Эксперт отметил, что скептически относится к утверждениям о том, что Латвия уже достигла какого-то важного поворотного момента. "Я сомневаюсь, можем ли мы говорить о том, что наступил переломный момент. Я это вижу и понимаю. Но маловероятно, что этот перелом может наступить сам по себе", - сказал Кактиньш. По его словам, в Латвии регулярно разрабатываются различные стратегии, концепции и планы развития, однако само по себе появление таких документов ничего не меняет в реальной жизни.
"Раньше много работы вкладывали в написание этих концепций. Теперь, как я обнаружил в своей работе, искусственный интеллект за один день может написать гигабайты всевозможных концепций", - отметил социолог. Кактиньш с иронией добавил, что сегодня можно попросить машину сгенерировать даже 1500 страниц концепции, однако от количества написанных документов ситуация в стране не изменится.
"Вы поймете, что от того, что эти концепции написаны, в этом мире ничего не меняется. Разве что вагон угля сожжен, чтобы запустить эти процессоры и сгенерировать 1500 страниц", - сказал он.
По мнению эксперта, настоящий перелом возможен только в том случае, если изменения произойдут в практической, административной среде - например, в налогах, законодательстве и других нормативных рамках, которые устанавливают ограничения для предпринимателей.
"Чтобы добиться перелома, необходимо, чтобы в реальном мире, в каком-то административном слое, в налогах, в законодательных рамках, которые накладывают различные ограничения, произошли какие-то существенные изменения", - пояснил Кактиньш.
Однако результаты таких реформ невозможно оценить сразу. "И тогда, когда что-то изменят, пройдет какое-то время, иногда даже немного больше одного квартала, и мы увидим: да, похоже, появляются новые бизнесы, возникает какая-то новая динамика, действительно генерируются дополнительные деньги, растут прибыль, экспорт и так далее", - отметил социолог. Именно появление новых компаний, улучшение финансовых показателей, рост прибыли и экспорта, по его словам, могли бы стать признаками реального перелома в развитии экономики. Однако сейчас Кактиньш таких существенных изменений не видит.
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При этом он положительно оценивает попытки сократить бюрократию. Но, по мнению эксперта, отдельные улучшения пока не меняют ситуацию в целом. Поэтому говорить о серьезном переломе в развитии Латвии, считает социолог, пока преждевременно.