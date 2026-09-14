"Политика стала частью индустрии развлечений": политолог о том, что сегодня нужно избирателю

По словам эксперта, в сегодняшнем мире политика уже тесно связана с индустрией развлечений. Избиратели воспринимают происходящее не только как борьбу политических идей и программ, но и как своеобразное бесконечное представление. "Я думаю, что актеры хорошие. Политики - хорошие актеры. Мы должны понимать, что в современном мире политика стала частью индустрии развлечений. Люди очень часто смотрят на политику как на бесконечный театр, только по-настоящему", - сказал Раевский.