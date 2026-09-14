"Политика стала частью индустрии развлечений": политолог о том, что сегодня нужно избирателю
Политика все больше превращается в шоу, где избиратель оценивает не только идеи, но и самого исполнителя. Политолог Филипп Раевский считает, что без актерского мастерства и умения общаться современному политику не обойтись.
Современная политика все больше напоминает театр, а сами политики вынуждены быть хорошими актерами и уметь работать с публикой. Такое мнение в программе "Preses klubs" на TV24 высказал политолог Филипп Раевский.
По словам эксперта, в сегодняшнем мире политика уже тесно связана с индустрией развлечений. Избиратели воспринимают происходящее не только как борьбу политических идей и программ, но и как своеобразное бесконечное представление. "Я думаю, что актеры хорошие. Политики - хорошие актеры. Мы должны понимать, что в современном мире политика стала частью индустрии развлечений. Люди очень часто смотрят на политику как на бесконечный театр, только по-настоящему", - сказал Раевский.
Именно поэтому, считает политолог, способность политика выступать перед публикой и создавать нужный образ может напрямую влиять на его поддержку.
"Поэтому я думаю, что если политик - хороший актер, то он и получает хорошую поддержку", - отметил эксперт.
Раевский сравнил политиков и актеров, подчеркнув, что разница между ними прежде всего заключается в результате, которого они добиваются от своей аудитории.
"Чем тогда политик отличается от актера? Актер продает билеты на спектакль, политик получает поддержку. В одном случае люди выражают поддержку еще и своими деньгами, в другом - своими голосами", - пояснил он.
При этом, по мнению эксперта, в демократическом обществе одних политических идей недостаточно. Политику необходимо уметь доносить свои мысли до людей, общаться с аудиторией и уверенно выступать на публике. "Без актерского искусства, без способности коммуницировать, без способности выступать политиком в демократическом обществе быть невозможно", - считает Раевский.
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