Это вам не мусорник: в Алуксне показали, что жители выбрасывают в специальные баки для текстиля
В текстильных контейнерах Алуксне обнаружили вещи, которым там быть не должно. Компания по вывозу отходов показала находки и напомнила жителям простое правило: специальный контейнер - не место для всего ненужного.
Жителей Алуксне призывают внимательнее относиться к тому, что они приносят в текстильные контейнеры. Компания по управлению отходами Lautus vide опубликовала в социальных сетях фотографии вещей, которые в последние дни оказались в таких баках, напомнив: предназначение контейнеров - вовсе не сбор любого ненужного мусора.
"Цель текстильного контейнера - собрать текстиль, который еще имеет ценность, чтобы его можно было использовать повторно или переработать. Текстильный контейнер - не контейнер для отходов!" - подчеркнула компания.
Перед тем как положить вещь в текстильный контейнер, жителей просят задуматься, можно ли еще передать ее кому-то для использования, а также проверить, чистая ли она и сухая. Если вещь заплесневела, сильно загрязнена или полностью испорчена, ее, скорее всего, не следует класть в текстильный контейнер.
В компании отмечают, что такой контейнер не предназначен для избавления от всего, что больше не нужно. Для обычных бытовых отходов существуют другие контейнеры. Текстильный контейнер, по словам Lautus vide, дает пригодным для использования вещам второй шанс. Поэтому одежду и другие текстильные изделия следует сдавать чистыми и сухими, предварительно плотно завязав их в пакет.
Очевидно, что подобные рекомендации можно адресовать жителям любых латвийских городов, где встречаются подобные контейнеры.