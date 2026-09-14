Это вам не мусорник: в Алуксне показали, что жители выбрасывают в специальные баки для текстиля

В компании отмечают, что такой контейнер не предназначен для избавления от всего, что больше не нужно. Для обычных бытовых отходов существуют другие контейнеры. Текстильный контейнер, по словам Lautus vide, дает пригодным для использования вещам второй шанс. Поэтому одежду и другие текстильные изделия следует сдавать чистыми и сухими, предварительно плотно завязав их в пакет.