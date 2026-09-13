Глава ЦИК пояснил, будет ли Узулниекс исключен из списка кандидатов на выборах
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс попался за рулем с 3,09 промилле, но даже после скандала останется в списке кандидатов на выборы в Сейм - исключить его уже невозможно.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис пояснил, что исключение может произойти только в отдельных случаях и на основании решения суда. В настоящее время такого решения нет. Кроме того, даже если такое решение появится, до выборов осталось около 20 дней, и изготовить новые избирательные бюллетени уже невозможно.
Таким образом, в настоящее время в организации выборов со стороны ЦИК ничего не меняется.
Не меняет ситуации и тот факт, что Узулниекса планируется исключить из партии. В списке кандидатов в депутаты могут быть беспартийные лица. Человек может вступить в партию уже после выборов, а может остаться беспартийным и после избрания в парламент. Следовательно, в проведении выборов в связи с этим случаем ничего не изменится.
Звиедрис также пояснил, что до принятия ЦИК окончательного решения о результатах выборов кандидаты в депутаты не могут отозвать свои кандидатуры. Таким образом, если избирательный процесс пройдет без сбоев, сначала будут объявлены предварительные результаты, а примерно в середине месяца ЦИК сможет утвердить окончательные результаты выборов.
После этого у каждого кандидата в депутаты будет возможность выбрать - занять должность или отказаться от нее. До этого такой возможности нет, отметил глава ЦИК.
Как сообщалось, Узулниекс, который на предстоящих выборах в Сейм является лидером списка Союза зеленых и крестьян в Земгале, в субботу, 12 сентября, был задержан за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения - содержание алкоголя в крови составило 3,09 промилле.
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Премьер-министр Андрис Кулбергс (АС) издал распоряжение об освобождении Узулниекса от исполнения обязанностей министра благосостояния. В свою очередь, исполняющим обязанности министра благосостояния на срок полномочий нынешнего правительства назначен министр земледелия Улдис Аугулис (СЗК).