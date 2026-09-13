Глава ЦИК пояснил, будет ли Узулниекс исключен из списка кандидатов на выборах

Не меняет ситуации и тот факт, что Узулниекса планируется исключить из партии. В списке кандидатов в депутаты могут быть беспартийные лица. Человек может вступить в партию уже после выборов, а может остаться беспартийным и после избрания в парламент. Следовательно, в проведении выборов в связи с этим случаем ничего не изменится.