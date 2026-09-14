Жители Валки мечтают попадать по выходным на утренний поезд в Ригу. Но все не так просто

VPR считает, что возможность добраться на ранний утренний поезд общественным транспортом была бы логичным решением, поскольку в городе Валка расписания движения автобусов уже согласованы с железнодорожными рейсами. Особенно важно это потому, что станция Лугажи находится за пределами города Валка, поэтому без личного транспорта добраться до станции в ранние утренние часы затруднительно.