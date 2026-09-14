Жители Валки мечтают попадать по выходным на утренний поезд в Ригу. Но все не так просто
Видземский планировочный регион призывает найти решение, чтобы жители Валки могли попасть на автобусе на ранний утренний поезд со станции Лугажи и по выходным.
Видземский планировочный регион (VPR) оценил информацию, предоставленную Автотранспортной дирекцией (ATD), о предложении жителей обеспечить автобусный рейс из Валки до станции Лугажи в ранние утренние часы по выходным. Такой рейс дал бы возможность жителям Валки добраться на поезд Валка–Рига, который отправляется со станции Лугажи в 5:21.
В настоящее время автобус регионального маршрута № 3034 Автовокзал–станция Лугажи–Автовокзал отправляется от автовокзала Валки до станции Лугажи в 4:50 по рабочим дням, обеспечивая пассажирам возможность попасть на ранний утренний поезд. Но по субботам и воскресеньям такого сообщения нет.
VPR считает, что возможность добраться на ранний утренний поезд общественным транспортом была бы логичным решением, поскольку в городе Валка расписания движения автобусов уже согласованы с железнодорожными рейсами. Особенно важно это потому, что станция Лугажи находится за пределами города Валка, поэтому без личного транспорта добраться до станции в ранние утренние часы затруднительно.
По предварительным расчетам ATD, в раннем утреннем автобусе по выходным может быть в среднем 2–3 пассажира на рейс.
ATD проинформировала, что в настоящее время открытие новых автобусных рейсов невозможно. Поэтому VPR призывает искать альтернативное решение, которое позволило бы и по выходным обеспечить жителям возможность добираться на ранний утренний поезд.
Одним из возможных решений в будущем могла бы стать организация рейса по запросу, учитывая прогнозируемо небольшое количество пассажиров. Такое решение позволило бы предоставлять услуги общественного транспорта в необходимое для жителей время, одновременно более эффективно используя доступные ресурсы.
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Видземский планировочный регион призывает Автотранспортную дирекцию продолжить работу над решением, чтобы жителям Валки и по выходным был доступен удобный пересадочный вариант общественного транспорта на ранний утренний поезд до Риги.