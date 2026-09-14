По числу учеников начальной школы Латвия обогнала Литву и Эстонию

Больше всего учеников начальной школы в 2024 году было во Франции – 4,1 млн. Далее следовали Германия – 3,3 млн, Испания – 2,8 млн и Италия – 2,6 млн. Меньше всего учащихся было на Мальте – 27 537, в Люксембурге – 43 020 и на Кипре – 60 596.