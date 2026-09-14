По числу учеников начальной школы Латвия обогнала Литву и Эстонию
В 2024 году в начальных школах Европейского союза обучались 23,2 млн учеников, что на 0,2%, или на 35 153 человека, меньше, чем в 2023 году. Однако по сравнению с 2014 годом число учащихся начальных классов выросло на 2,9%, или на 659 086 человек. Выросло оно и в Латвии.
Больше всего учеников начальной школы в 2024 году было во Франции – 4,1 млн. Далее следовали Германия – 3,3 млн, Испания – 2,8 млн и Италия – 2,6 млн. Меньше всего учащихся было на Мальте – 27 537, в Люксембурге – 43 020 и на Кипре – 60 596.
Количество учеников начальных классов зависит от численности населения страны, ее демографической структуры, а также от различий в возрасте поступления детей в начальную школу и начала обязательного образования.
По сравнению с 2014 годом число учащихся начальных школ выросло в 15 странах ЕС и сократилось в 11 странах, по которым имеются данные.
Наибольший относительный рост зафиксирован в Люксембурге – на 21,4% и Словении – на 18,2%. Самое значительное сокращение произошло в Польше – на 25,7%, Хорватии – на 10,3% и Португалии – на 10,0%.