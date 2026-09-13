"Полная безответственность и угроза обществу" - премьер освободил Узулниекса от должности
Премьер-министр Андрис Кулбергс издал распоряжение об освобождении Рейниса Узулниекса (СЗК) от исполнения обязанностей министра благосостояния.
"Министр и алкоголь за рулем - это полная безответственность и угроза обществу", - подчеркнул премьер в Х. Он издал распоряжение об освобождении Узулниекса от исполнения обязанностей министра благосостояния.
Исполняющим обязанности министра благосостояния до окончания срока полномочий нынешнего правительства назначен Улдис Аугулис.
Ministrs un alkohols pie stūres ir totāla bezatbildība, apdraudējums sabiedrībai.— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) September 13, 2026
Esmu izdevis rīkojumu atbrīvot R.Uzulnieku (ZZS) no labklājības ministra pienākumu pildīšanas. U.Augulis tiek iecelts par LM vietas izpildītāju uz šīs valdības pilnvaru laiku
Как подтвердили агентству LETA в Государственной полиции, в субботу, 12 сентября, в Ропажском крае, Стопиньской волости, муниципальная полиция остановила водителя автомобиля Škoda, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На место была вызвана Государственная полиция. В выдыхаемом водителем Škoda воздухе была зафиксирована концентрация алкоголя в 3,09 промилле. По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс.
Как следует из декларации должностного лица Узулниекса, ему принадлежит автомобиль Škoda Kodiaq 2022 года выпуска.
Читайте продолжение после рекламы
Пправление Союза зеленых и крестьян на внеочередном заседании решило отозвать Узулниекса с должности министра благосостояния. Также было принято решение исключить его из партии.
Как заявил агентству LETA председатель входящего в СЗК Латвийского союза крестьян Виктор Валайнис, решение в отношении Узулниекса было принято единогласно, поскольку политическая сила придерживается политики нулевой терпимости к подобным случаям. При этом он отметил, что Узулниекс по-прежнему может баллотироваться на выборах, и сама политическая сила не может на это повлиять.
В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле.
За такое преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор и лишение права управления транспортными средствами на пять лет.