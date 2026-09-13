"Полная безответственность и угроза обществу" - премьер освободил Узулниекса от должности

Как заявил агентству LETA председатель входящего в СЗК Латвийского союза крестьян Виктор Валайнис, решение в отношении Узулниекса было принято единогласно, поскольку политическая сила придерживается политики нулевой терпимости к подобным случаям. При этом он отметил, что Узулниекс по-прежнему может баллотироваться на выборах, и сама политическая сила не может на это повлиять.