Серое начало недели - в понедельник Латвию накроют дожди и местами густой туман
Начало недели в Латвии будет серым и дождливым - ночью и утром местами ожидается туман, а днем осадки пройдут в большинстве регионов. Немного улучшится погода лишь во второй половине дня на северо-западе страны.
В ночь на понедельник небо затянут облака, которые на большей части территории страны временами принесут дождь. Условия будут благоприятными для образования тумана в ряде районов, особенно в Видземе и Курземе. При слабом ветре температура воздуха понизится до +10...+15 градусов.
В Риге также временами ожидается дождь. Ночью будет пасмурно, а минимальная температура воздуха составит +13...+14 градусов.
Понедельник по всей Латвии начнется с облачной погоды, однако во второй половине дня в северо-западных районах страны небо постепенно начнет проясняться. На большей части территории временами будет идти дождь. Ветер останется слабым, а утром местами еще сохранится туман. Температура воздуха повысится до +15...+19 градусов.
В столице небо большую часть дня будет облачным, временами возможен небольшой дождь. Ветер останется слабым, воздух прогреется до +17...+18 градусов.