Серое начало недели - в понедельник Латвию накроют дожди и местами густой туман

В ночь на понедельник небо затянут облака, которые на большей части территории страны временами принесут дождь. Условия будут благоприятными для образования тумана в ряде районов, особенно в Видземе и Курземе. При слабом ветре температура воздуха понизится до +10...+15 градусов.