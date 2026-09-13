Серое начало недели - в понедельник Латвию накроют дожди и местами густой туман
Фото: LETA
В Латвии

Серое начало недели - в понедельник Латвию накроют дожди и местами густой туман

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Начало недели в Латвии будет серым и дождливым - ночью и утром местами ожидается туман, а днем осадки пройдут в большинстве регионов. Немного улучшится погода лишь во второй половине дня на северо-западе страны.

В ночь на понедельник небо затянут облака, которые на большей части территории страны временами принесут дождь. Условия будут благоприятными для образования тумана в ряде районов, особенно в Видземе и Курземе. При слабом ветре температура воздуха понизится до +10...+15 градусов.

В Риге также временами ожидается дождь. Ночью будет пасмурно, а минимальная температура воздуха составит +13...+14 градусов.

Понедельник по всей Латвии начнется с облачной погоды, однако во второй половине дня в северо-западных районах страны небо постепенно начнет проясняться. На большей части территории временами будет идти дождь. Ветер останется слабым, а утром местами еще сохранится туман. Температура воздуха повысится до +15...+19 градусов.

В столице небо большую часть дня будет облачным, временами возможен небольшой дождь. Ветер останется слабым, воздух прогреется до +17...+18 градусов.

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