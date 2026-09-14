Медведь изменил маршруты движения автобусов.
В Латвии
Сегодня 08:19
Из-за замеченного медведя под Ригой изменили маршруты школьных автобусов
В Ропажском крае заметили бродящего медведя. Из-за обеспокоенности жителей власти края решили изменить маршруты школьных автобусов.
Как сообщают власти Ропажского края, в связи с полученной в последнее время информацией о замеченном медведе, с 14 сентября самоуправление продлит маршруты школьных автобусов до Яунцекуле.
Необходимость обеспечить движение школьных автобусов до Яунцекуле подчеркнули также местные жители. Хотя Яунцекуле находится за пределами административной территории Ропажского края, дети и молодежь из этой территории посещают образовательные учреждения Ропажского края.