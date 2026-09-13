Популярный у жителей Латвии банк сам передал данные своих клиентов мошенникам

Судя по уведомлениям, которые получили пострадавшие клиенты, объем переданной информации мог быть весьма значительным. Речь идет об именах и датах рождения, домашних и электронных адресах, номерах телефонов, копиях удостоверяющих личность документов и селфи, которые пользователи предоставляли при подтверждении личности. Кроме того, мошенники могли получить выписки по счетам и историю транзакций.