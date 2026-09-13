Популярный у жителей Латвии банк сам передал данные своих клиентов мошенникам
Виртуальный банк Revolut передал мошенникам конфиденциальные данные части своих клиентов, приняв поддельные запросы за официальные обращения государственного учреждения.
Инцидент подтвердили в самом Revolut. Как выяснилось, мошенники использовали электронный адрес в настоящем домене государственного учреждения. Более того, запросы содержали действительные данные аутентификации, которые ранее успешно проходили проверки Revolut. Поэтому компания посчитала обращения настоящими и предоставила запрошенную информацию.
Обман обнаружился позднее, когда Revolut связался непосредственно с представителями госструктуры. Выяснилось, что запросы от ее имени отправляли посторонние. После этого подозрительный адрес заблокировали, а о произошедшем сообщили самому ведомству, правоохранительным органам, регуляторам и клиентам, чьи данные оказались раскрыты.
Какая именно государственная структура оказалась замешана в этой истории, Revolut не сообщает. Также неизвестно, в какой стране произошел инцидент и ограничивается ли утечка клиентами одного государства.
Судя по уведомлениям, которые получили пострадавшие клиенты, объем переданной информации мог быть весьма значительным. Речь идет об именах и датах рождения, домашних и электронных адресах, номерах телефонов, копиях удостоверяющих личность документов и селфи, которые пользователи предоставляли при подтверждении личности. Кроме того, мошенники могли получить выписки по счетам и историю транзакций.
В некоторых случаях среди раскрытой информации были IBAN, данные о снятии средств и полная история операций, в том числе с биткоином. Таким образом, злоумышленники потенциально получили одновременно и документы для идентификации человека, и подробную информацию о его финансовой активности.
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Сколько именно клиентов пострадало, Revolut не раскрывает. Компания заявляет лишь об "ограниченном" числе пользователей и утверждает, что связалась с ними напрямую.
При этом речь не идет о взломе банковской инфраструктуры Revolut. По данным компании, ее системы не были скомпрометированы, а средства клиентов не пострадали.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что по информации Financial Times, Европейский центральный банк в прошлом году принял меры по ограничению деятельности британской Revolut из-за опасений, что она слишком быстро одобряет новые финансовые продукты.