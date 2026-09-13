После задержания с 3,09 промилле СЗК решил отозвать Узулниекса с поста министра благосостояния
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс, предположительно, был задержан за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - в выдыхаемом воздухе у него зафиксировали 3,09 промилле. По факту произошедшего полиция начала уголовный процесс, а Союз зеленых и крестьян (СЗК) решил отозвать политика с поста министра и исключить из партии.
Как подтвердили агентству LETA в Государственной полиции, в субботу, 12 сентября, в Ропажском крае, Стопиньской волости, муниципальная полиция остановила водителя автомобиля Škoda, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
На место происшествия была вызвана Государственная полиция. В выдыхаемом водителем Škoda воздухе была зафиксирована концентрация алкоголя в 3,09 промилле. По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс.
Как следует из декларации должностного лица Узулниекса, ему принадлежит автомобиль Škoda Kodiaq 2022 года выпуска.
3,09 промилле - это очень высокий уровень алкоголя в крови, соответствующий тяжелой степени опьянения. При такой концентрации обычно резко нарушаются координация движений, реакция, речь и способность адекватно оценивать происходящее. Для сравнения, показатель 3,09 промилле более чем в шесть раз превышает уровень 0,5 промилле.
LETA уже сообщала, что правление Союза зеленых и крестьян на внеочередном заседании решило отозвать Узулниекса с должности министра благосостояния. Также было принято решение исключить его из партии.
Как заявил агентству LETA председатель входящего в СЗК Латвийского союза крестьян Виктор Валайнис, решение в отношении Узулниекса было принято единогласно, поскольку политическая сила придерживается политики нулевой терпимости к подобным случаям. При этом он отметил, что Узулниекс по-прежнему может баллотироваться на выборах, и сама политическая сила не может на это повлиять.
Более подробную информацию СЗК обещает предоставить в понедельник, 14 сентября.
Узулниекс возглавляет список СЗК в Земгале на предстоящих в октябре этого года выборах в Сейм.
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В 2014 году он стал руководителем бюро министра благосостояния Улдиса Аугулиса, а позднее занимал должность парламентского секретаря Министерства благосостояния.
Повторно должность парламентского секретаря этого министерства Узулниекс занял в 2023 году, а в 2025 году, во время правительства Эвики Силини, стал министром благосостояния, сменив отозванного с этой должности Аугулиса. В мае 2026 года Узулниекс был утвержден министром благосостояния в правительстве Андриса Кулбергса.
Согласно информации из архива агентства LETA, Узулниекс родился 28 июля 1986 года в Талси, учился в Латвийской полицейской академии и Высшей школе бизнеса Turība.