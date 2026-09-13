ФОТО: в рижском квартале Kimmel с размахом проводили лето. Как это было?

Программа мероприятия была организована в нескольких зонах. В Зеленой зоне с 14:00 за музыку отвечал DJ Lietuvietis, а позже на сцену вышли ELPO, MUUD и Микс Галвановскис. Кульминацией вечера стало выступление группы A-Europa в 21:30.