Проводы лета 2026 в рижском квартале Kimmel
В субботу, 12 сентября, в Риге, в квартале Kimmel, весь день проходил праздник по случаю завершения лета с концертами, DJ-сетами ...
ФОТО: в рижском квартале Kimmel с размахом проводили лето. Как это было?
В субботу, 12 сентября, в Риге, в квартале Kimmel, весь день проходил праздник по случаю завершения лета с концертами, DJ-сетами и различными развлечениями.
Программа мероприятия была организована в нескольких зонах. В Зеленой зоне с 14:00 за музыку отвечал DJ Lietuvietis, а позже на сцену вышли ELPO, MUUD и Микс Галвановскис. Кульминацией вечера стало выступление группы A-Europa в 21:30.
В Индустриальной зоне день начал DJ Aspirins, после него выступил Викитор Бунтовскис. В 18:30 зрителей порадовал легендарный латвийский эстрадный певец Виктор Лапченок.
Концертами праздник не закончился. После 23:00 в квартале Kimmel продолжилась вечеринка. В Cheff Mezze за музыку отвечали DJ24K и Levan Evan, а в B2 Pixel проходило мероприятие Wilder Than West.
В течение всего дня посетители могли воспользоваться и другими развлечениями: сыграть с друзьями в игру на меткость cornhole, отдохнуть в зоне Bauskas alus или заглянуть в зону сладостей.
После 23:00 вход на территорию квартала Kimmel был бесплатным.