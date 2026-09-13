Латвийские отцы все чаще берут отпуск по уходу за ребенком и оформляют пособия
Латвийские отцы все активнее берут отпуск по уходу за ребенком, оформляют пособия и остаются дома с заболевшими детьми. Статистика показывает, как за последние годы изменилась роль мужчин в семейной жизни.
День отца в Латвии с 2010 года отмечают во второе воскресенье сентября. Как сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния, латвийские отцы все активнее участвуют в заботе о детях, в том числе используют отпуска и пособия, связанные с рождением ребенка и уходом за ним.
С 2023 года каждому из родителей предоставляется непередаваемая часть родительского пособия продолжительностью два календарных месяца. Использовать ее вместо второго родителя нельзя. Получить эту часть пособия можно до достижения ребенком восьмилетнего возраста.
Число отцов, использующих непередаваемую часть пособия, ежегодно растет. В 2023 году ее в среднем ежемесячно получали 122 мужчины, в 2024 году - 481, а в 2025 году - уже 734 мужчины.
Пособие по отцовству за десять рабочих дней отпуска в прошлом году получили 7475 мужчин. Их средний возраст составлял 34,4 года, а средний размер пособия достигал 865,9 евро. Отпуск по отцовству можно использовать в течение шести месяцев после рождения ребенка. Его также может оформить другой человек, не являющийся отцом ребенка.
За последние пять лет увеличилось и число отцов, которые остаются дома и ухаживают за заболевшим ребенком. Однако чаще всего это по-прежнему делают матери. В 2025 году среди получателей пособия по уходу за больным ребенком 66% составляли женщины и 34% - мужчины.
В День отца Министерство благосостояния также обращает внимание на роль мужчины в усыновлении и внесемейном уходе. В рамках кампании "Подарите детям любящую семью" общество призывают осознать, насколько важно для ребенка присутствие ответственного и любящего отца.
Цель кампании - повысить осведомленность об усыновлении, уменьшить влияние стереотипов и побудить мужчин рассмотреть возможность стать усыновителями. Рассказывая об опыте приемных отцов, министерство стремится показать, что решение стать отцом через усыновление дает ребенку семью, безопасность и любовь.