Латвийские отцы все чаще берут отпуск по уходу за ребенком и оформляют пособия

Пособие по отцовству за десять рабочих дней отпуска в прошлом году получили 7475 мужчин. Их средний возраст составлял 34,4 года, а средний размер пособия достигал 865,9 евро. Отпуск по отцовству можно использовать в течение шести месяцев после рождения ребенка. Его также может оформить другой человек, не являющийся отцом ребенка.