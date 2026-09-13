Топливо стремительно дорожает - латвийской службе скорой помощи не хватает более полумиллиона евро

В бюджете NMPD на 2026 год на топливо предусмотрено 2 237 366 евро. К 21 августа фактические расходы службы на горючее уже достигли 1 816 823 евро. Дополнительное финансирование необходимо, чтобы NMPD могла до конца года обеспечивать оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе в прежнем объеме.