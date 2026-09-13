Топливо стремительно дорожает - латвийской службе скорой помощи не хватает более полумиллиона евро
В связи с существенным подорожанием топлива Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) планируется выделить 578 307 евро из средств на непредвиденные расходы. Деньги предназначены для покрытия затрат на горючее, следует из проекта распоряжения Министерства здравоохранения.
В бюджете NMPD на 2026 год на топливо предусмотрено 2 237 366 евро. К 21 августа фактические расходы службы на горючее уже достигли 1 816 823 евро. Дополнительное финансирование необходимо, чтобы NMPD могла до конца года обеспечивать оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе в прежнем объеме.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что из-за геополитических событий цены на топливо существенно выросли. По данным Центрального статистического управления, в июле этого года дизельное топливо подорожало в годовом выражении на 10%, а бензин - на 11,3%.
Проект распоряжения передан на согласование до 14 сентября. Окончательное решение еще предстоит принять правительству.
Еще в апреле NMPD предупреждала, что стремительный рост цен на топливо может создать серьезные проблемы для оперативной работы службы в конце года. При стоимости дизельного топлива в два евро за литр дефицит бюджета NMPD достигает 1,07 млн евро.
В апреле служба поясняла, что в ее бюджете на 2026 год на приобретение топлива предусмотрено 2,24 млн евро. При нынешних расходах этих средств хватит для оказания догоспитальной помощи только до сентября.