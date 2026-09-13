Ригу перекопали сразу в нескольких местах: где ремонт затянется до зимы, а где - на полгода
Хотя лето закончилось и на улицы вернулись родители, которые отвозят детей в школы и создают пробки, ремонтные работы в Риге продолжаются. Они приводят к ограничениям движения и неудобствам как для жителей, так и для предпринимателей.
Серьезные ремонтные работы сейчас ведутся на улице Гертрудес. Они начались в августе и продолжатся в течение следующих шести месяцев. Таким образом, жителям придется мириться с различными неудобствами около полугода, сообщают "TV3 Ziņas".
Заборы, котлованы, снятая брусчатка, а между ними - террасы кафе и специальные проходы для пешеходов. Происходящее на улице Гертрудес удивляет водителей фургонов доставки и прохожих, но больше всего беспокоит предпринимателей. Увидев непривычную картину, люди почти инстинктивно обходят это место стороной, что серьезно сказывается на бизнесе.
"Как только они начали все раскапывать, у нас оказалась огорожена территория, за которую мы заплатили как за место для террасы и где должны были стоять столики. Там просто положили камни, и теперь мы не можем выставить столы. Поэтому вероятность того, что люди случайно зайдут к нам, стала меньше. Теперь приходят только те, кто знает, что здесь находится бар", - рассказал менеджер BEERA Bar Артур Лауринович.
Когда Rīgas ūdens завершит здесь свои работы, дорожное покрытие демонтируют и начнут благоустройство, сообщили в самоуправлении. Привести город в порядок без определенных неудобств невозможно.
"Как бы мы ни планировали и ни организовывали работы, выполнить все намеченное за три летних месяца невозможно. Поэтому каждый год весной работы приходится возобновлять. Мы точно не успеваем завершить все до конца августа, и, к сожалению, приходится работать до зимы. Жителям приходится мириться с такими временными неудобствами", - заявил директор Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш.
В социальных сетях также звучит критика по поводу работ на улице Даугавгривас. Пользователи отмечают, что летом там не было заметно особой активности, однако с началом учебного года работы активизировались. В самоуправлении пояснили, что на участке от улицы Кулдигас до дома 53 на улице Даугавгривас проводится обновление дорожного покрытия, которое задержалось.
"На улице Даугавгривас подрядчик не соблюдает установленные сроки, поэтому мы применяем к нему предусмотренные договором штрафы. Однако эти работы мы также завершим в этом году. Наиболее серьезные ограничения ожидаются в ночное время. Вероятно, потребуется еще около полутора месяцев, чтобы все привести в порядок", - рассказал Каулиньш.
Различные ремонтные работы активно ведутся также на улицах Стурманю и Вентспилс. В центре города реконструируют улицу Гростонас, благоустраивают набережную 11 Ноября со стороны Каменного моста, а также обновляют покрытие тротуаров на улице Тербатас. Жителям следует учитывать, что ремонтные работы в Риге продолжатся до зимы.