Ригу перекопали сразу в нескольких местах: где ремонт затянется до зимы, а где - на полгода

"Как только они начали все раскапывать, у нас оказалась огорожена территория, за которую мы заплатили как за место для террасы и где должны были стоять столики. Там просто положили камни, и теперь мы не можем выставить столы. Поэтому вероятность того, что люди случайно зайдут к нам, стала меньше. Теперь приходят только те, кто знает, что здесь находится бар", - рассказал менеджер BEERA Bar Артур Лауринович.