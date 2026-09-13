Автобусные рейсы между приграничными районами Латвии и Эстонии оказались нужнее латвийцам
Трансграничные автобусные линии Валга–Валка и Икла–Айнажи–Салацгрива — оказались большим, чем просто соединение двух стран: они улучшили качество жизни в приграничных районах.
Согласно недавно опубликованным данным, за 14 месяцев на двух пилотных маршрутах в общей сложности перевезено более 24 000 пассажиров. На направлении Валга–Валка — 10 643 пассажира, на направлении Икла–Айнажи–Салацгрива — 13 432.
О спросе на трансграничный общественный транспорт в латвийско-эстонском приграничье свидетельствуют и результаты опроса, представленные в Валге в рамках проекта программы Interreg Эстония–Латвия «Эстонско‑латвийское трансграничное соединение общественного транспорта» (ROCC).
Результаты опроса показывают, что на латвийской стороне интерес к регулярному трансграничному общественному транспорту выражен особенно ярко и тесно связан с уже сложившимися привычками передвижения. Почти три четверти опрошенных жителей латвийского приграничья считают трансграничное автобусное сообщение в своей самоуправляющейся территории важным, и более половины — 51% — готовы пользоваться им регулярно, как минимум несколько раз в месяц. Одновременно 46% уже сейчас пересекают границу не реже нескольких раз в месяц. Среди других целевых групп готовность регулярно пользоваться трансграничным автобусом еще выше, достигая 57%, при этом 54% уже пересекают границу как минимум несколько раз в месяц.
Причины передвижения жителей приграничья сугубо практичны и связаны как с повседневными нуждами, так и с возможностями для досуга. Респонденты из Латвии чаще всего пересекают границу, чтобы посетить культурные, развлекательные и досуговые мероприятия (55%) или за покупками (54%); при этом существенную роль играют и туристические поездки (39%), а также возможность продолжить путь к другому пункту назначения (30%).
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В то же время опрос показывает, что главным препятствием к пользованию трансграничными автобусами является не цена билета, а доступность подходящего соединения. Более половины — 55% — опрошенных жителей латвийского приграничья указали среди препятствий отсутствие удобного маршрута, тогда как слишком высокую цену назвали лишь 5%. Это указывает на то, что при планировании дальнейших соединений важно не просто проложить маршрут через границу, но и адаптировать его к реальным потребностям людей в передвижении — пунктам назначения, частоте рейсов и времени отправления.
«Полученные данные позволяют планировать маршруты, частоту рейсов и расписание в соответствии с потребностями передвижения жителей конкретных территорий», — отмечает руководитель проектов Видземского планировочного региона Лелде Абеле.
Эту мысль наглядно иллюстрирует различный опыт двух пилотных маршрутов. В крае Лимбажи соединение с Эстонией открыло жителям удобную возможность ездить в Пярну, в том числе на однодневные поездки — утром выезжая из Салацгривы и возвращаясь домой вечером. Одновременно соединение расширяет возможности добраться до различных пунктов назначения на эстонской стороне и стимулирует туристические потоки в обоих направлениях. Опыт самоуправления показывает, что трансграничное сообщение важно и для доступа к рабочим местам, образованию, магазинам и услугам, одновременно создавая возможности для местного бизнеса и туристической отрасли.
В свою очередь в Валке трансграничный автобус гораздо теснее интегрирован в повседневную мобильность. Жители пользуются им, чтобы добраться на работу, получить медицинские, торговые и другие услуги в Валге, а также навестить членов семьи, живущих по другую сторону границы. Соединение используется также для туристических и досуговых поездок.
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Результаты исследования позволили наметить как оптимальную регулярность движения и частоту рейсов на уже опробованных направлениях, так и потенциально новые маршруты, спрос на которые стоило бы проверить на практике. Для соединения Валга–Валка рекомендуется ежедневное движение минимум с тремя рейсами в каждом направлении, а для направления Пярну–Салацгріва — ежедневное движение с двумя рейсами в каждом направлении и возможностью при росте спроса обеспечить и третий рейс.
Однако переход от пилотных маршрутов к постоянной услуге трансграничного общественного транспорта — это не только вопрос маршрутов и расписаний. Для долгосрочного функционирования таких соединений Латвии и Эстонии еще предстоит договориться об ответственности и модели сотрудничества двух стран, долгосрочном финансировании, а также о согласованных принципах в сфере билетов, тарифов, информирования пассажиров и мониторинга качества услуги.
Следующая цель проекта — найти решение, чтобы с 1 января 2027 года трансграничное автобусное сообщение между Латвией и Эстонией предоставлялось уже не как пилотный проект, а как стабильная и долгосрочно функционирующая услуга общественного транспорта.
О проекте
Проект «Эстонско‑латвийское трансграничное соединение общественного транспорта» (ROCC) реализуется с 15 ноября 2023 года по 14 марта 2027 года при поддержке программы Interreg Эстония–Латвия 2021–2027. Общая стоимость проекта составляет 276 771 евро, из которых 80% — 46 150,40 евро — финансируются Европейским фондом регионального развития (ЕФРР). Софинансирование партнеров составляет 57 688,00 евро. Ведущий партнер проекта — Центр общественного транспорта Пярну (PÜTK); в партнерстве участвуют центры общественного транспорта Юго‑Восточной Эстонии, Валга и Вильянди, а также Видземский планировочный регион, отвечающий за реализацию активностей на латвийской стороне. В проект также активно вовлечены Министерство региональных дел и сельского хозяйства Эстонии, Министерство климата Эстонии, а также Автотранспортная дирекция. Финансируется Европейским Союзом (ЕС).
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