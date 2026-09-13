Автобусные рейсы между приграничными районами Латвии и Эстонии оказались нужнее латвийцам

Результаты опроса показывают, что на латвийской стороне интерес к регулярному трансграничному общественному транспорту выражен особенно ярко и тесно связан с уже сложившимися привычками передвижения. Почти три четверти опрошенных жителей латвийского приграничья считают трансграничное автобусное сообщение в своей самоуправляющейся территории важным, и более половины — 51% — готовы пользоваться им регулярно, как минимум несколько раз в месяц. Одновременно 46% уже сейчас пересекают границу не реже нескольких раз в месяц. Среди других целевых групп готовность регулярно пользоваться трансграничным автобусом еще выше, достигая 57%, при этом 54% уже пересекают границу как минимум несколько раз в месяц.