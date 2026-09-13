В женском теннисе окончательная смена лидера: Рыбакина обыграла Соболенко в финале US Open
Представляющая Казахстан 27-летняя Елена Рыбакина впервые в карьере стала победительницей US Open. В финале женского одиночного турнира уроженка России обыграла выступающую под нейтральным флагом белоруску Арину Соболенко.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2. Рыбакина прервала 19-матчевую победную серию Соболенко на US Open. После поражения в финале 2023 года белоруска дважды подряд выигрывала этот турнир.
Победа в Нью-Йорке стала еще одним крупным достижением Рыбакиной за последние недели. Незадолго до финала она обошла Соболенко в рейтинге и впервые стала первой ракеткой мира. Соболенко до этого удерживала лидерство 99 недель подряд.
"Это потрясающе. До сих пор трудно осознать произошедшее. Слишком много достижений за эти несколько недель. Я очень счастлива, очень горжусь проделанной работой. Это просто невероятно", - сказала Рыбакина после победы.
В нынешнем сезоне Рыбакина уже второй раз победила Соболенко в финале турнира Большого шлема. В январе представительница Казахстана обыграла белоруску в решающем матче Australian Open.
Таким образом, на счету Рыбакиной теперь три титула Большого шлема. Первый она завоевала в 2022 году, выиграв Уимблдон, второй – на Australian Open в январе 2026 года, а третий – на US Open.