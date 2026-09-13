В Резекне ликвидируют производителя электроинструментов с 60-летней историей - подкосили санкции против РФ
Почти 60 лет резекненский Rebir выпускал электроинструменты, переживая кризис за кризисом. Но санкции против России и Беларуси фактически лишили предприятие главного рынка сбыта, а попытки найти новые экспортные направления не увенчались успехом.
После повторного внеочередного собрания акционеры приняли решение ликвидировать резекненское предприятие по производству электроинструментов и инструментов Rebir. Несмотря на то что компания работала без убытков и налоговой задолженности, акционеры не увидели у нее перспектив в будущем, сообщает LSM.
Компания, основанная в Резекне почти 60 лет назад, начинала с производства граблей, ручных строительных инструментов и различных металлических изделий. Позже Rebir стал известен как производитель электроинструментов и оборудования. Летом этого года в отношении предприятия был начат процесс ликвидации.
Главной причиной крупнейший акционер называет санкции против России и Беларуси - именно эти страны были основным рынком сбыта продукции компании.
"Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить", - рассказал председатель правления предприятия Николай Симорев.
В последние годы электроинструменты Rebir производились в Китае. В Резекне оставались небольшой склад и магазин, где работало чуть больше десяти человек. Все они потеряют работу. При этом, согласно данным Службы государственных доходов, у Rebir не было налоговой задолженности. Однако его оборот ежегодно стремительно сокращался.
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"Предприятие создало большие запасы. Постепенно распродавая эти запасы, было возможно получить какие-то денежные средства для выживания, но не для дальнейшего развития и успешного продолжения хозяйственной деятельности", - объяснил ликвидатор Rebir, присяжный адвокат Янис Спилве. В ближайшее время на аукцион будут выставлены принадлежащие Rebir объекты недвижимости, оборудование и оставшиеся товары. Завершить процесс ликвидации предприятия планируется до конца этого года.