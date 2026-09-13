В Резекне ликвидируют производителя электроинструментов с 60-летней историей - подкосили санкции против РФ

"Мы искали альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но у нас не получилось. Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить", - рассказал председатель правления предприятия Николай Симорев.