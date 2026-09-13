Кто в Сейме заработал больше всех: зарплата лидера за август превысила 7600 евро
Глава Сейма Латвии Дайга Миеpиня (Союз зеленых и крестьян) в августе получила 7645,85 евро - больше всех депутатов парламента. Еще девять парламентариев заработали за месяц свыше 5000 евро, следует из опубликованных данных.
Второе место по размеру августовского вознаграждения заняла Агита Зариня-Стуре ("Новое единство"), получившая 6269,95 евро. Третьим стал Янис Грасбергс (Национальное объединение) с зарплатой 5602,70 евро.
В число наиболее высокооплачиваемых депутатов также вошли Райвис Дзинтарс (Национальное объединение), получивший 5280,30 евро, Артур Бутанс (Национальное объединение) - 5216,79 евро, и Линда Матисоне ("Объединенный список") - 5216,55 евро.
Более 5000 евро в августе также получили Аугустс Бригманис ("Зеленые и крестьянский союз") - 5145,42 евро, Антонина Ненашева ("Прогрессивные") - 5137,75 евро, Айва Виксна ("Объединенный список") - 5089,29 евро и Янис Вуканс ("Зеленые и крестьянский союз") - 5017,92 евро.
К отметке в 5000 евро приблизились Андрей Юдин ("Новое единство") - 4989,72 евро, а также Занда Калниня-Лукашевица ("Новое единство") и Агнесе Краста ("Новое единство"), каждая из которых получила по 4948,80 евро.
Более 4800 евро в августе получили также Гунарс Кутрис ("Зеленые и крестьянский союз") - 4850,93 евро, Раймонд Бергманис ("Объединенный список") - 4823,67 евро, а также Чеслав Батня и Юрис Вилюмс ("Объединенный список") - по 4804,49 евро.
Депутаты Сейма получают зарплату из государственного бюджета. Как и для других государственных должностных лиц, размер их вознаграждения регулируется законом об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.
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Зарплаты депутатов пересматриваются каждый год автоматически с учетом изменений средней заработной платы и инфляции в стране. Кроме того, парламентарии могут получать дополнительную часть вознаграждения за выполнение определенных должностных обязанностей в президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.
Месячная зарплата депутата Сейма в 2026 году составляет 4330 евро до уплаты налогов. Дополнительные выплаты за участие в заседаниях Сейма и комиссий, делегациях или депутатских группах не предусмотрены. Премии депутатам также не выплачиваются.
Парламентариям компенсируют расходы, возникающие при выполнении депутатских полномочий. Они могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт. Система компенсаций создана для того, чтобы депутаты, избранные от более отдаленных регионов, находились в равных условиях, например, с депутатами из Риги. Максимальный размер компенсации зависит от места жительства депутата: чем ближе к Риге он живет, тем меньше может быть размер компенсации.