Кто в Сейме заработал больше всех: зарплата лидера за август превысила 7600 евро

Парламентариям компенсируют расходы, возникающие при выполнении депутатских полномочий. Они могут получать компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт. Система компенсаций создана для того, чтобы депутаты, избранные от более отдаленных регионов, находились в равных условиях, например, с депутатами из Риги. Максимальный размер компенсации зависит от места жительства депутата: чем ближе к Риге он живет, тем меньше может быть размер компенсации.