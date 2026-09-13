Тревожные данные - все больше школьников в Латвии сталкивается с травлей
Каждый четвертый школьник в Латвии хотя бы несколько раз в месяц сталкивается с травлей - этот показатель выше среднего по странам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
О таком опыте в исследовании Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) 2025 года рассказали 25% латвийских школьников, тогда как средний показатель по странам OECD составил 20%. По сравнению с 2022 годом распространенность травли в Латвии выросла, как и в большинстве других стран, отмечают исследователи.
При этом в период с 2018 по 2022 год случаев травли в Латвии было меньше. Исследователи предполагают, что на это могла повлиять пандемия Covid-19, во время которой школьники длительное время не посещали учебные заведения и реже общались друг с другом лично.
Кибермобинг среди школьников встречается реже других форм травли. Однако 5% учащихся в Латвии заявили, что в течение года до прохождения теста PISA хотя бы несколько раз в месяц в интернете без их ведома публиковалась неприятная информация о них. В странах OECD такой опыт в среднем отмечали 3% школьников.
Данные исследования показывают, что у латвийских школьников, столкнувшихся с такой формой кибермобинга, средний результат по естественным наукам был на 63 балла ниже, чем у их сверстников.
Как сообщалось ранее, знания латвийских школьников за последние десять лет существенно ухудшились, особенно в области чтения, свидетельствуют последние результаты PISA. В исследовании 15-летние подростки выполняли задания по математике, чтению и естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 балл. Это почти вдвое больше среднего падения показателя в странах OECD.
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В исследовании 2025 года латвийские школьники набрали в среднем 430 баллов по чтению, тогда как средний показатель стран OECD составил 461 балл. 41% школьников не достигли минимального уровня читательской грамотности, а высшего уровня достигли только 2,6%.
Исследование показывает, что проблемы с читательской грамотностью связаны также со способностью школьников концентрироваться и удерживать внимание. Причем эти проблемы не возникли только к окончанию основной школы. Аналогичное снижение уровня читательской грамотности уже наблюдалось на начальном этапе обучения в рамках международного исследования PIRLS.
По естественным наукам школьники в среднем набрали 468 баллов, а по математике - 460. По сравнению с 2015 годом результат по естественным наукам снизился на 17 баллов, а по математике - на 23 балла.
В то же время в области компьютерного решения проблем средний результат латвийских школьников составил 507 баллов, что выше среднего показателя стран OECD - 500 баллов.
Результаты учащихся в разных школах существенно отличаются, однако само по себе расположение школы не оказывает значительного влияния на успеваемость. По словам исследователей, большое значение имеют состав учащихся и условия, в которых проходит обучение.