Тревожные данные - все больше школьников в Латвии сталкивается с травлей

Кибермобинг среди школьников встречается реже других форм травли. Однако 5% учащихся в Латвии заявили, что в течение года до прохождения теста PISA хотя бы несколько раз в месяц в интернете без их ведома публиковалась неприятная информация о них. В странах OECD такой опыт в среднем отмечали 3% школьников.