Латвию в воскресенье накроют облака и дожди

Днем на западе страны будет преимущественно облачно, тогда как на востоке солнце будет показываться чаще. В западных и центральных районах ожидается дождь. Утром местами на востоке страны сохранится туман. Ветер останется слабым, на побережье будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха днем повысится до +15...+18 градусов.