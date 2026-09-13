Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:14
Латвию в воскресенье накроют облака и дожди
В воскресенье в Латвии небо в основном будет затянуто облаками, и лишь местами сквозь них будет пробиваться солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем на западе страны будет преимущественно облачно, тогда как на востоке солнце будет показываться чаще. В западных и центральных районах ожидается дождь. Утром местами на востоке страны сохранится туман. Ветер останется слабым, на побережье будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха днем повысится до +15...+18 градусов.
В Риге небо большую часть дня закроют облака, которые вечером принесут небольшой дождь. Сохранится слабый южный, юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до +14...+16 градусов.