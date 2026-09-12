Главную награду Венецианского кинофестиваля получила снятая в Латвии картина "Неизвестная женщина"
Главную награду Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва" - в субботу получила картина датского режиссера Майи эль-Туки "Неизвестная женщина". Фильм является совместным производством датской и шведской киностудии Nordisk Film Production и латвийской киностудии Nafta Films.
За роль в "Неизвестной женщине" датская актриса Матильда Аркель получила награду Венецианского кинофестиваля как лучшая актриса.
Большая часть фильма - 25 из 28 съемочных дней - проходила в Риге. Производством картины совместно с Nordisk Film Production занималась Nafta Films. Сопродюсерами фильма стали Мадара Калниня и Эско Рипс. В работе над картиной также участвовали другие латвийские специалисты киноиндустрии. Съемки в Латвии поддержали Латвийское агентство инвестиций и развития и программа софинансирования Рижской думы Rīgas Filmu fonds.
В центре сюжета - молодая няня и домработница Мария, которую играет Аркель. Она готовится выйти замуж за хозяина дома - состоятельного вдовца Кристиана, который значительно старше ее. Однако у молодой женщины есть постыдная тайна - во время Второй мировой войны у нее были интимные отношения с немецким солдатом.
Теперь прошлое угрожает настигнуть Марию, и в послевоенном хаосе она вынуждена делать все возможное, чтобы сохранить новый статус хозяйки дома. Подобная судьба постигла тысячи женщин, которых в 1945 году, в последние недели перед освобождением Дании и сразу после него, сограждане преследовали и публично унижали за интимные отношения с немецкими солдатами.
В создании фильма была задействована преимущественно латвийская команда. Среди специалистов - второй художник фильма Карлис Утинанс, художница по костюмам Юлия Волкинштейне, руководитель кастинга и подбора участников массовых сцен в Латвии Марта Дзене, звукорежиссер Мартиньш Розенталс, художник по свету Александр Черкашин, руководитель производства в Латвии Агате Прозоровича, руководитель съемочных локаций в Латвии Ингрида Нагле, сценарный супервайзер Анна Биюбена и фотограф Андрей Строкин.
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Компания Nafta Films, выступившая одним из производителей картины, является кинопроизводственной компанией, работающей в странах Балтии - Латвии, Литве и Эстонии. Во всех трех странах в компании работают 30 постоянных сотрудников, а годовой оборот группы компаний в прошлом году составил около 12 млн евро.