Главную награду Венецианского кинофестиваля получила снятая в Латвии картина "Неизвестная женщина"

Теперь прошлое угрожает настигнуть Марию, и в послевоенном хаосе она вынуждена делать все возможное, чтобы сохранить новый статус хозяйки дома. Подобная судьба постигла тысячи женщин, которых в 1945 году, в последние недели перед освобождением Дании и сразу после него, сограждане преследовали и публично унижали за интимные отношения с немецкими солдатами.