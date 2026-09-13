Подростки Латвии уходят в виртуальный мир и ищут способы забыться: эксперт о растущей проблеме

В результате возникает своеобразная "трещина", из-за которой взрослые и молодые люди перестают понимать друг друга. Именно поэтому специалистам, работающим с молодежью, приходится искать новые способы общения и новые места, где можно встретить подростков. Раньше таким местом могла быть, например, кофейня или другое физическое пространство. Сейчас же все чаще возникает вопрос, не нужно ли самим специалистам идти туда, где находятся молодые люди, - в виртуальную среду. "Возможно, их так же нужно искать в виртуальном мире. Действительно пытаться достучаться до них в цифровой среде, если это то место, где они находятся", - считает эксперт.