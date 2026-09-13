Подростки Латвии уходят в виртуальный мир и ищут способы забыться: эксперт о растущей проблеме
Молодежь все чаще ищет способы "сбежать" от реальности, а часть подростков уходит в виртуальный мир и даже экспериментирует с сильнодействующими лекарствами. Эксперт объяснила, почему взрослые рискуют окончательно потерять контакт с детьми.
О том, как найти общий язык с подростками, говорить с ними о запретах и понять, где сегодня действительно можно их найти, в подкасте nra.lv рассказала специалист по профессиональному развитию социальных работников Айга Романе-Мейере.
По словам эксперта, однозначно утверждать, что употребление различных веществ среди молодежи в целом растет, сложно. Однако интерес к ним действительно становится заметнее. Речь идет не только о традиционных психоактивных веществах, но и о лекарствах, которые молодые люди используют не по медицинскому назначению. Она привела в пример упоминавшийся во время дискуссии препарат "Ксанакс", отметив, что подобные случаи заставляют задуматься о том, насколько сильно меняется мир, в котором живут молодые люди.
По мнению специалиста, за этим может стоять и желание подростков "сбежать" от реальности, оказаться где-то в другом месте и забыться. "Сказала бы я, что в красной зоне больше молодых людей из группы риска? Да, сейчас да, но опять же это специфика моей работы", - пояснила эксперт. Она подчеркнула, что ее наблюдения нельзя автоматически распространять на всю Латвию, поскольку они основаны прежде всего на профессиональном опыте работы с определенной группой молодежи.
При этом проблема заключается не только в употреблении веществ. По словам Романе-Мейере, значительная часть молодых людей проводит много времени в виртуальном мире, и взрослые далеко не всегда понимают, что происходит в этой среде. "Я думаю, что и то, как мы с ними разговариваем, какое послание передаем с помощью запретов или занятий в школе, возможно, они воспринимают иначе, чем мы предполагали. Иначе, чем мы думаем", - сказала Романе-Мейере.
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В результате возникает своеобразная "трещина", из-за которой взрослые и молодые люди перестают понимать друг друга. Именно поэтому специалистам, работающим с молодежью, приходится искать новые способы общения и новые места, где можно встретить подростков. Раньше таким местом могла быть, например, кофейня или другое физическое пространство. Сейчас же все чаще возникает вопрос, не нужно ли самим специалистам идти туда, где находятся молодые люди, - в виртуальную среду. "Возможно, их так же нужно искать в виртуальном мире. Действительно пытаться достучаться до них в цифровой среде, если это то место, где они находятся", - считает эксперт.
По ее словам, сама среда, в которой живет молодежь, сейчас настолько быстро меняется, что взрослым не стоит автоматически считать собственное представление о мире единственно правильным. Именно поэтому при работе с молодежью, по ее мнению, важно не только передавать подросткам готовые знания и устанавливать запреты, но и пытаться понять их собственный взгляд на происходящее.