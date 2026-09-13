У полиции связаны руки: в Риге ищут способ остановить агрессивных подростков
В Рижской думе состоялось совещание представителей Государственной полиции, муниципальной полиции и руководства самоуправления по вопросу агрессивных подростков. Хулиганские выходки несовершеннолетних в общественных местах стали частью повседневной жизни Риги, а требования защитников прав детей фактически связали руки полиции и самоуправлению, сообщает программа "360 Ziņas".
Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с насилием в Верманском парке. Статус подозреваемых получили четверо несовершеннолетних. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет участвовали не только в избиении девочки в Верманском парке, но и в нескольких других эпизодах насилия в Риге.
Муниципальная полиция расширила видеонаблюдение в местах, где часто собираются подростки, в том числе в Верманском парке, у Центрального вокзала и в Зиедоньдарзсе. За порядком следят при помощи тысячи камер.
Однако работа полиции нередко оказывается неэффективной из-за требований особенно осторожно обращаться с несовершеннолетними нарушителями. Например, доставленного в полицейский участок подростка нельзя поместить в камеру временного содержания. От сотрудников также требуют не называть задержание задержанием, чтобы не травмировать несовершеннолетних.
Кроме того, подростков, задержанных за проявления насилия и хулиганские действия, фактически некуда помещать. Полиция отвозит их домой или в кризисные центры, которые не являются учреждениями закрытого типа. В результате подросток нередко снова возвращается в парк и продолжает нарушать общественный порядок.
Участники совещания пришли к выводу, что действующее регулирование поставило полицию и Рижское самоуправление в положение заложников. Многие законы, защищающие права несовершеннолетних, одновременно затрудняют обеспечение общественной безопасности.
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Поэтому Рижское самоуправление намерено предложить поправки к нескольким законам и нормативным актам, которые должны повысить авторитет полиции в глазах несовершеннолетних.