У полиции связаны руки: в Риге ищут способ остановить агрессивных подростков

Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с насилием в Верманском парке. Статус подозреваемых получили четверо несовершеннолетних. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет участвовали не только в избиении девочки в Верманском парке, но и в нескольких других эпизодах насилия в Риге.