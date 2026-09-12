Организованный украинцами День благодарности Латвии у памятника Свободы
У памятника Свободы в Риге собрались около 200 человек, чтобы отметить организованный украинцами День благодарности народу Латвии за предоставленные убежище ...
"Спасибо, Латвия!" Украинцы развернули у памятника Свободы 22-метровый плакат
В субботу у памятника Свободы в Риге собрались около 200 человек, чтобы отметить организованный украинцами День благодарности народу Латвии за предоставленные убежище и поддержку.
Представители украинской общины подготовили плакат длиной 22 метра с надписью "От сердца к сердцу: Спасибо, Латвия! 2026".
Многие участники пришли с подсолнухами - национальным цветком Украины, а мужчины были одеты в украинские национальные рубашки - вышиванки.
Во время выступлений украинцы благодарили народ Латвии и каждого, кто оказал им поддержку. Также участники подчеркивали важность свободы. В знак благодарности украинцы под руководством дирижера Интса Тетеровскиса исполнили государственный гимн Латвии.
Мероприятие продолжалось около часа. Собравшиеся почтили минутой молчания защитников, погибших на войне, и всех, кто лишился жизни в результате российской агрессии.
Одним из главных символов Дня благодарности стал Сертификат сердечной благодарности. Украинцы заполнят его на латышском языке, укажут имя конкретного человека или название организации и добавят личные слова признательности.
До 17 ноября 2026 года в рамках общелатвийской акции "От сердца к сердцу" такие сертификаты будут вручать по всей стране людям и организациям, которые помогали или продолжают помогать украинцам и Украине.
Первые сертификаты в субботу вручили Интсу Тетеровскису, депутату Европейского парламента и основателю инициативы Twitter-конвой Рейнису Позняксу, представляющему Объединенный список, а также другим людям.
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Инициатором Дня благодарности стала общественная группа проживающих в Латвии украинцев Спів-і-Праця.