KNAB ищет тайных оперативников: зарплата - 2000 евро, среди обязанностей - слежка и прослушка

Претендентам предстоит собирать и анализировать информацию, проводить оперативные мероприятия и работать с данными, которые впоследствии могут быть использованы в уголовных процессах. В обязанности оперативного сотрудника входит, в частности, слежка и наблюдение за людьми, прослушивание разговоров, установление круга возможных участников преступлений и связанных с ними контактов, а также обработка полученной информации для дальнейшего расследования.