KNAB ищет тайных оперативников: зарплата - 2000 евро, среди обязанностей - слежка и прослушка
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ищет сотрудников для секретной оперативной работы и обещает 2000 евро до уплаты налогов уже на испытательном сроке.
Претендентам предстоит собирать и анализировать информацию, проводить оперативные мероприятия и работать с данными, которые впоследствии могут быть использованы в уголовных процессах. В обязанности оперативного сотрудника входит, в частности, слежка и наблюдение за людьми, прослушивание разговоров, установление круга возможных участников преступлений и связанных с ними контактов, а также обработка полученной информации для дальнейшего расследования.
В KNAB отмечают, что представление об оперативнике, который лишь сидит в кустах с биноклем и наблюдает за возможными коррупционерами, является мифом. Значительную часть рабочего времени сотрудник проводит в кабинете - анализирует информацию, собирает "пазл" о возможном преступлении, готовит отчеты и другие процессуальные документы. Другая часть работы проходит за пределами офиса, где проводятся оперативные мероприятия.
Соотношение различных задач зависит от сложности конкретного дела и, например, от того, где находятся связанные с ним люди.
Работа требует строгого соблюдения законов и внутренних процедур, а также повышенной конфиденциальности. Поэтому для оперативников существуют ограничения не только во время работы, но и в личное время. В частности, необходимо проявлять особую осторожность при публичном общении и активности в социальных сетях.
Сотрудник не должен разглашать информацию, которая прямо или косвенно может раскрыть его профессиональную деятельность, контакты или рабочую среду. Строгая конфиденциальность распространяется также на коллег, используемые методы работы и другую служебную информацию.
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Как и другие сотрудники KNAB, оперативник не может быть связан с политическими организациями, участвовать в политической деятельности или публично выражать политические взгляды. Единственным исключением является выполнение гражданского долга - участие в выборах и голосование. В бюро подчеркивают, что работа требует абсолютной политической нейтральности.
Среди обязательных требований к кандидатам - безупречная репутация, соответствие требованиям закона "О государственной тайне", высшее образование и отличное знание латышского языка.
Дополнительным преимуществом станут знания в области права, особенно уголовного права. KNAB также считает полезными знания психологии, криминологии и защиты данных, опыт работы с цифровыми инструментами и знание иностранных языков.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 октября.
До 2024 года KNAB, как и другие правоохранительные органы, набирал людей на оперативную работу без публичного объявления вакансий. Впервые открытый конкурс на должность оперативного сотрудника бюро объявило в 2024 году.