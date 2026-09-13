В Литве байкеры устроили провокацию - принесли свиную голову к мечети во время молитвы

Мусульманский активист Кадим Мазин назвал произошедшее "очень постыдной и отвратительной агрессией" против мусульманской общины Каунаса, обвинив участников акции в ксенофобии и расизме. Свиное мясо и продукты из него запрещены мусульманам в соответствии с религиозными предписаниями ислама. Поэтому появление свиной головы возле мечети во время молитвы может восприниматься как особенно оскорбительная и провокационная акция.