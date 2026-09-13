В Литве байкеры устроили провокацию - принесли свиную голову к мечети во время молитвы
Около 100 байкеров собрались у мечети в Каунасе во время пятничной молитвы, громко ревели моторами и включали музыку. Позже к мечети принесли свиную голову, вызвав возмущение мусульманской общины.
В Литве начато расследование после провокационной акции байкеров возле мечети в Каунасе, где местная мусульманская община собралась на пятничную молитву. Около 12:30 возле мечети начали собираться представители байкерского сообщества Каунасского региона. По данным литовских СМИ, около 100 участников мотоклубов громко запускали двигатели мотоциклов, включали музыку и скандировали патриотические лозунги, пытаясь помешать молитве мусульман.
Когда началась молитва, к мечети принесли также свиную голову. На видео видно, как один из участников держит ее поднятой над головой и направляет в сторону собравшихся мусульман.
Поведение байкеров вызвало возмущение членов мусульманской общины, пришедших на пятничную молитву.
"Эта ситуация шокирует, потому что люди приходят сюда помолиться, молятся и уходят. Я потрясена, поскольку происходящее создает проблемы для расположенных поблизости учебных заведений и местных жителей", - рассказала порталу Kas vyksta Kaune представительница мусульманской общины.
По ее словам, в последнее время подобные инциденты возле мест отправления религиозных обрядов происходят все чаще, однако нынешняя акция отличалась своим масштабом.
Очевидцы сообщили, что собрание завершилось без серьезных столкновений. Возле мечети находилось несколько полицейских экипажей.
Мусульманский активист Кадим Мазин назвал произошедшее "очень постыдной и отвратительной агрессией" против мусульманской общины Каунаса, обвинив участников акции в ксенофобии и расизме. Свиное мясо и продукты из него запрещены мусульманам в соответствии с религиозными предписаниями ислама. Поэтому появление свиной головы возле мечети во время молитвы может восприниматься как особенно оскорбительная и провокационная акция.
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Каунасская мечеть является охраняемым государством объектом культурного наследия и единственной каменной мечетью в Литве. Она имеет национальное архитектурное, историческое, мемориальное и сакральное значение. Мечеть была построена в 1930-1932 годах на территории бывшего старого кладбища.